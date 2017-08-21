О продаже земли в Барабинске спорили депутаты

Начались сдвиги в строительстве полигона ТКО в Барабинске. Несанкционированную городскую свалку, расположенную за северными улицами, переведут из земель городского поселения в промышленную зону.

Деньги на оформление документов в сумме 150 тысяч рублей поступили в городской бюджет. Напомним, что организацией строительства межрайонного полигона ТКО занимается районная администрация.

Чтобы работать с выбранным участком, нужно изменить категорию земли. Так как сейчас свалка находится на территории города, процедуру перевода проведет городская администрация.

Пополнение бюджета приняли депутаты горсовета на 6-й сессии. Кроме 150 тысяч на документацию для полигона, город принял другие субсидии.

544 тысячи рублей на укрепление материально-технической базы домов культуры 12 миллионов 300 тысяч рублей на подготовку объектов ЖКХ к работе в осеннее-зимний период 2 миллиона рублей на благоустройство кладбища 3 миллиона 139 тысяч рублей на повышение заплаты работникам культуры по Указам Президента 687 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 миллион рублей на выполнение наказов избирателей

Средства на наказы избирателей поступили из депутатского фонда Сергея Титкова. Их планируется потратить, в том числе, на детские площадки, а также благоустройство территории краеведческого музея.

Наибольший интерес у депутатов вызвало обсуждение аренды и продажи земельных участков на территории города.

За 2016 год гражданам и юридическим лицам было предоставлено 138 земельных участков общей площадью 176164 кв.м. Из них 4 договора было признано недействительными решениями Барабинского районного суда Новосибирской области. 1 договор купли-продажи земельного участка признан законным решением Новосибирского областного суда, решение Барабинского районного суда Новосибирской области полностью отменено, а 1 договор купли-продажи признан законным решением Арбитражного суда Новосибирской области.

Изучив информацию по земле, депутат Терещенко поинтересовался у выступающего Вячеслава Шульгина о двух участках, продажу которых признали законной в 2016 году. Выяснилось, что эти участки — на улице Пушкина и Кирова — были проданы менее, чем за 100 тысяч рублей. Рыночная их стоимость в несколько раз больше. Проданы они на законных основаниях.

Константин Терещенко считает, что таким образом нанесен значительный ущерб бюджету. Также с другими земельными участками, которые проданы определенному кругу лиц по символическим ценам. Это при том, что город испытывает нехватку средств.

О законности-незаконности продажи участков высказался депутат Артем Нестреляй. Он сказал, что реализация земли, к примеру, под торговые центры — необходимость. Недавно запретили сдавать в аренду участок в квартале «Г» — южнее дома №22. Но Артем Иванович считает — людям из отдаленного района нужен свой магазин.

Артем Нестреляй,

депутат горсовета:

Район квартала «Г» застраивается. Там действительно нужен торговый центр. В том районе всего один продуктовый магазин. Но прокуратура запретила сдавать в аренду участок. Сразу же об этом написали местные СМИ. Для чего? Зачем средствами массовой информации создается социальная напряженность? Люди итак озлоблены. Константин Терещенко,

депутат горсовета:

На самом деле, люди озлоблены. И жителям отдаленного района приходится ездить за покупками в центр. Но откуда берется социальная напряженность, когда молодая мать, распахнув окно в детской комнате, видит строящийся магазин в шести метрах от окна? В квартале «Г», возможно и нужен торговый центр. Но кто спрашивал жителей? На публичные слушания их никогда не приглашают — они в процесс распоряжения земельными участками не включены.

Больше выступлений или комментариев по данному вопросу не последовало. Горсовет информацию о распоряжении муниципальными участками принял.

По окончанию сессии полезность очередного заседания для жителей отметил депутат Александр Русаков. «Поступили средства в бюджет, что всегда радует», — говорит Александр Викторович. Ведь зачастую деньги на решение общегородских вопросов — подготовку объектов ЖКХ к зиме, наказы избирателей — изыскать сложно.

Что вы думаете о распоряжении земельными участками в Барабинске?

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