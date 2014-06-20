Обещают деньги на газ в Абрамово

Cубсидии не выделялись на газификацию населенных пунктов Куйбышевского района в 2016 году в рамках государственной программы. Отдельные локальные работы по расширению сети уличных распределительных газопроводов проводились за счет частных инвестиций граждан. В Куйбышеве инвесторами выступили владельцы 34-х домовладений, а соинвестором и подрядчиком — ООО «НПП Сибирский энергетический центр».

Велись работы по газификации улиц Заречной, Бородина, Чаплыгина, Гастелло и Куйбышева. Строительно-монтажные работы выполнены на 90%. Запуск объекта и подключение домов планируются в 2017 году.

В другой части города, в районе школы-интерната, по улице Войкова ООО «КПД Газпром Газораспределение Томск» проводило работы по расширению уличных распределительных газопроводов в счет оплаты граждан за технологическое присоединение. Идет оформление документации для сдачи объекта в эксплуатацию. Возможность подключиться к газовым сетям получат 40 домовладений.

В селе Нагорном по аналогичной схеме газифицируется улица Западная. Выполнен монтаж уличного и внутридомовых газопроводов, ведется подключение домовладений. Но, к сожалению, это не те объемы, которые хотелось бы получить.

Валерий Конев,

заместитель главы администрации Куйбышевского района — начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта:

Ежегодно мы подаем заявку на получение финансовой поддержки на строительство газопроводов, но область, к сожалению, занимается другими районами. Большой объем финансирования получает Ордынка и Довольное. За последние два, три года на газификацию этих районов выделялось по 300-500 млн. рублей в год. Наш объект по Абрамово в реестре министерства ЖКХ стоит третьим. Нас заверили в том, что если будет возможность, то мы получим средства в 2017 году. У нас готова проектно-сметная документация для города Куйбышева, сел Абрамово и Нагорное.

Как долго вы ждете газ?

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