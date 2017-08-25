Облегчили получение гражданства украинцам

В сентябре вступят в силу некоторые поправки в законодательстве.

Проще получить гражданство

Начнет действовать закон, который упрощает процедуру получения российского паспорта. Одобрили текст присяги, которую будут приносить новые россияне.

Законопроект уточняет положение, при котором лица с иностранным гражданством либо лица без гражданства могут в упрощенном порядке подать документы на гражданство РФ в том случае, если они нотариально откажутся от гражданства другого государства.

И это очень важно для граждан Украины, проживающих в Республике Крым. Присягу должны будут знать все иностранцы, которые желают получить российское гражданство.

Новые требования к акцизным маркам

Перевести продавцов алкогольной продукции на акцизные марки нового образца хотели в 2016 году. Но бизнес попросил отложить меру на год. Правительство перенесло вступление постановления в действие на 1 сентября 2017 года.

31 августа – последний день, когда алкогольная продукция будет продаваться со старыми акцизными знаками.

Новые требования к акцизным маркам для маркировки алкогольной продукции вступили в силу 29 апреля 2016 года. Марки получили новые степени защиты и стали дороже.

Модернизация и усиление защищенности акцизных марок обходится производителям и импортерам на 100 рублей больше, чем раньше. За 1 тысячу новых марок придется заплатить 1700 рублей (без НДС).

Граждан РФ станет больше со вступлением в силу поправок?

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