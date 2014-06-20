Обрушение крыши привело к жертвам в Бердске

Вчера вечером, 19 января, произошло обрушение конструкций конного клуба в городе Бердске, сообщает сайт МЧС по Новосибирской области. ЧП унесло жизни двух человек — юной спортсменки и ее тренера.

ЧП случилось в конном клубе «Аллюр». По данным пресс-службы главка региональной полиции, «предварительно, конструкция не выдержала снега, который скопился на крыше», сообщает портал НГС.Новости. Также в полиции рассказали, что во время обрушения погиб один взрослый примерно 45 лет, а один ребенок скончался, когда его везли в больницу. Еще двое детей госпитализированы с переломами. Всем детям около 15-16 лет.

Позднее президент региональной общественной федерации конного спорта Галина Егорова уточнила, что при обрушении погибли молодая девушка и бывший спортсмен, а ныне очень известный тренер. На страничке этого конного клуба в соцсети ВКонтакте сообщается, что погибли юная спортсменка Настя Андреева и 45-летний тренер Вячеслав Базюра.

Во время спасательных работ спасатели вытащили из-под завалов еще троих человек: двух девушек-подростков и одного мужчину, сообщает сайт МЧС. По данным сайта, состояние мужчины и одной из девушек очень тяжелое. Так же сообщается, что людей под завалами больше нет.

Министр здравоохранения области Олег Иванинский рассказал журналистам, что всего госпитализированы трое детей, а одну из пострадавших девочек, «тяжелую», отправили в НИИ травматологии и ортопедии. «Всего семь человек там было, четверо детей и трое взрослых: один взрослый и один ребенок погибли, еще один взрослый и ребенок ушли домой (у них нет тяжелых травм) и трое госпитализированы — двое в Бердске и одна в НИИТО», — уточнил он.

Также сообщается о гибели трех лошадей в результате ЧП, еще одну извлекли из-под завалов живой. По данным пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС, обрушилась кровля на площади 500 кв. метров, а общая площадь обрушения составила 800 кв. метров. Разбирали рухнувшие конструкции сегодня ночью.

На место дополнительно приехали 150 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из Коченево. Кроме спасателей и пожарных МЧС, на месте работают аварийно-спасательные формирования Новосибирской области и другие службы. Всего в работах задействовано 280 человек и 68 единиц техники, в том числе инженерная и тяжелая.

На месте трагедии побывал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который взял под личный контроль ход расследования. Директора «Аллюра» Римму Воротникову представители СК и прокуратуры допросили прямо возле разрушенного клуба, сообщает НГС.Новости.

Ранее Егорова рассказала журналистам, что этот конный манеж был построен около четырех-пяти лет назад. Помимо занятий, там проводились соревнования, «документация была в порядке, строила фирма, рассчитана была снеговая нагрузка».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Фотография взята из открытого источника.

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