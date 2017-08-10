Обрушили ограждение в центре Куйбышева. ФОТО

В очередной раз варварски разрушено ограждение сквера «Городская площадь». Изувечен вход со стороны ул. Коммунистическая – сломаны два пролета, обломки забора разбросаны в радиусе нескольких метров.

Алла Бормусова,

мастер дорожной службы:

В 6 утра сегодня обнаружили. Как будто Мамай прошел, все снесено тумбы отлетели почти до памятника. Подсчитывается сумма ущерба – не менее 20 тыс. рублей. Готовится заявление в полицию.

За последние пять лет городские скверы неоднократно подвергались актам вандализма, но правоохранительным органам не удавалось установить виновных лиц. На этот раз нарушитель пойман с поличным. Наряд патрульно-постовой службы проезжал мимо площади, когда автомобиль снес забор.

По имеющейся в редакции информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его фамилия пока не разглашается. Обстоятельства выясняются.

Как вы считаете, стоить ли запретить автотранспорту ездить вдоль здания «Кометы»?

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