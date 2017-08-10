Обрушили ограждение в центре Куйбышева. ФОТО

В очередной раз варварски разрушено ограждение сквера «Городская площадь». Изувечен вход со стороны ул. Коммунистическая – сломаны два пролета, обломки забора разбросаны в радиусе нескольких метров.
Алла Бормусова,
мастер дорожной службы:
В 6 утра сегодня обнаружили. Как будто Мамай прошел, все снесено тумбы отлетели почти до памятника. Подсчитывается сумма ущерба – не менее 20 тыс. рублей. Готовится заявление в полицию.
За последние пять лет городские скверы неоднократно подвергались актам вандализма, но правоохранительным органам не удавалось установить виновных лиц. На этот раз нарушитель пойман с поличным. Наряд патрульно-постовой службы проезжал мимо площади, когда автомобиль снес забор.
По имеющейся в редакции информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его фамилия пока не разглашается. Обстоятельства выясняются.
Как вы считаете, стоить ли запретить автотранспорту ездить вдоль здания «Кометы»?
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3 Comments
Разрушать, конечно, это по .варварски, но, честно говоря, сделана эта изгородь как попало из отвратительных материалов, что на комете, что в старом центре. Там и так все разваливается и без наездов.
Давно пора снести это уродство полностью, правда не такимспособом. Уродство полное, портит весь облик города и площадей. Убирайте эту пошлость, восстановите сквер и аллею!!!
Возможно, качество материалов могло бы быть и лучше. Но все-таки нам надо бережнее относится к тому, что имеем. И ещё хочу добавить: как пояснил Юрий Захваткин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Куйбышевский», ЧП произошло в час ночи, нарушитель не справился с управлением и въехал в забор. Водитель был трезв. По словам Юрия Валентиновча, теперь нарушителю предстоит не только починка автомобиля, но и восстановление ограждения за свой счет.