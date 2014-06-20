Обрушился потолок после пожара в Куйбышеве

5 февраля в 04:11 в городе Куйбышеве на ул. Кооперативной произошел пожар в частном доме на 2-х хозяев. В результате пожара огнем была повреждена кровля дома и веранды. В квартирах №№1, 2 произошло частичное обрушение потолочных перекрытий, закопчены стены по всей площади, повреждены домашние вещи, мебель, стены.

В 04:35 пожар ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, сообщает сайт главного управления МЧС по Новосибирской области.

Можно ли жить в доме после пожара, если не произошло обрушение стен и потолка?

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