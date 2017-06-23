Обваливается потолок на Малой в Барабинске

Потолок обваливается на глазах в доме на улице Малой в Барабинске. Куски известки оказываются на шкафу, а сквозь стену заглядывает солнце.

В таких условиях живет пенсионерка Тамара Хохлова. Еще весной крышу дома №1 на Малой снес ураган. Управляющая компания накрыла ее новым профилем, но не до конца.

Часть крыши, как раз над квартирой Тамары Ивановны, осталась непокрытой. Это сильно ощущается во время дождей, когда проникает влага.

В доме на Малой шесть квартир. Сейчас заняты две. Об этом доме газета «Аспект» пишет регулярно, начиная с 2010 года. Тогда в нем случился пожар из-за неисправной проводки.

Полностью жилье так и не восстановили. Подкрашивали лестницу, разрабатывали грунт возле уличных стен. Барабинцы долго вдыхали запах гари после пожара. Стены в доме так и остались черными.

Уже несколько лет жители дома №1 боятся, что он рухнет. Ему 80 лет. И по внешнему виду, и по внутреннему состоянию понятно, что он ветхий. Но почему-то людей не расселяют. В программу переселения, которая действует до 2017 года, включили лишь дом №3б на улице Малой.

Совсем недавно — 15 июня — вышло постановление городской администрации о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Речь идет о доме на Малой, 3. Говорится о том, что отселение людей произойдет до 1 ноября 2020 года. А до конца 2020 года его снесут.

Когда дойдет очередь до жильцов дома №1 — об этом редакция запросила информацию в администрации города. Сообщается, что дом на Малой, 1 обследовался 17 октября 2011 года. В акте обследования сказано, что он пригоден для проживания.

Общий процент износа строительных конструкций — 59, 6%. Дом аварийным не признан. По этой причине его не включили в программу переселения. Чиновники сообщили также, что расселение по программе 2018-2022 года не планируется.

Почему дом Тамары Хохловой не включают в программу?

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