Объявили торги по водопонижению на Гуляева в Куйбышеве

Похоже, что жители гуляевского жилмассива в Куйбышеве дождались начала работы по водопонижению в своем микрорайоне. 22 июня объявлены торги на выполнение работ по отводу поверхностных вод с территории жилмассива.

Торги проходят в форме электронного аукциона. Их проводит уполномоченное учреждение — государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» (ГКУ НСО «УКСИС»). Заказчиком выступает администрация города Куйбышева.

В настоящее время идет прием заявок на участие в аукционе. Он продлится до 10 июля. К 14 июля заявки будут рассмотрены, и 17-го проведен аукцион по выбору подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта — 45,3 млн рублей. Источники финансирования: субсидия из бюджета Новосибирской области и бюджет города Куйбышева. Порядка 25 млн будут освоены в текущем году, а оставшаяся сумма – на следующий год. Работы должны начаться с даты, следующей за днем подписания контракта, и завершиться к 1 декабря 2018 года.

Пока, по состоянию на 4 июля, заявок от желающих работать в жилмассиве нет. Администрация города надеется, что в аукционе примет участие и поборется за право вести работы местная организация — ОАО «Куйбышевская ПМК «Мелиоводстрой». Жители гуляевского жилмассива верят, что работы будут проведены качественно и в срок.

Ольга Косс,

председатель ТОС «Гуляевский»:

Деньги должны быть освоены. Заказчик знает, что вопрос стоит на контроле у депутата Заксобрания Ашота Рафаеляна. Когда будет ясно, кто выиграет торги, мы тоже хотим создать рабочую группу из жителей ТОСа, чтобы контролировать ход работ. У нас проживает много специалистов, которые работали в мелиорации на руководящих должностях. Будем следить, чтобы все деньги были вложены в наш микрорайон.

Решит водопонижение проблему затопления гуляевского жилмассива?

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