Обыскивали детей в горсаду

Мой ребенок посещает детский лагерь. 26.06.2017 года они посещали, как всегда, горсад. В это время у продавца была украдена, как она утверждает, какая-то игрушка на сумму 500 рублей.

После этого всех детей построили в шеренгу и начали самый настоящий обыск. Они выворачивали карманы, рюкзаки, угрожали вызвать полицию. Мой ребенок после всего происходящего наотрез отказался ходить в лагерь, ведь ребенок маленький (1 класс), для неё это было страшно. При этом присутствовали педагоги. Для ребенка раз и навсегда учитель упал в его глазах.

Я буду обращаться в вышестоящие инстанции. Охрана имеет полное право задержать ребенка по подозрению в краже, однако, проводить личные беседы без присутствия его родителей она не имеет никакого права. Охранник, после предъявления ребенку обвинения в краже, должен в первую очередь сообщить родителям о факте задержания. Далее он может уведомить о данном факте полицию.

Тем не менее, ни полиция, ни охрана, ни менеджер не имеют права вести беседу с ребенком без присутствия родителей или попечителей, поскольку ответственность за ребенка до его совершеннолетия лежит на родителях. Допрос ребенка можно также проводить в присутствии психолога или педагога, как указано в статье 25.6, ч. 4 КоАП РФ.

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