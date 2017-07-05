Обыскивали детей в горсаду

Мой ребенок посещает детский лагерь. 26.06.2017 года они посещали, как всегда, горсад. В это время у продавца была украдена, как она утверждает, какая-то игрушка на сумму 500 рублей.
После этого всех детей построили в шеренгу и начали самый настоящий обыск. Они выворачивали карманы, рюкзаки, угрожали вызвать полицию. Мой ребенок после всего происходящего наотрез отказался ходить в лагерь, ведь ребенок маленький (1 класс), для неё это было страшно. При этом присутствовали педагоги. Для ребенка раз и навсегда учитель упал в его глазах.
Я буду обращаться в вышестоящие инстанции. Охрана имеет полное право задержать ребенка по подозрению в краже, однако, проводить личные беседы без присутствия его родителей она не имеет никакого права. Охранник, после предъявления ребенку обвинения в краже, должен в первую очередь сообщить родителям о факте задержания. Далее он может уведомить о данном факте полицию.
Тем не менее, ни полиция, ни охрана, ни менеджер не имеют права вести беседу с ребенком без присутствия родителей или попечителей, поскольку ответственность за ребенка до его совершеннолетия лежит на родителях. Допрос ребенка можно также проводить в присутствии психолога или педагога, как указано в статье 25.6, ч. 4 КоАП РФ.
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One Comment
«При этом присутствовали педагоги.» » Допрос ребенка можно также проводить в присутствии психолога или педагога, как указано в статье 25.6, ч. 4 КоАП РФ.» Ну и какое же нарушение закона в этом увидела мама? А вот проводить досмотр граждан любого возраста охранник не имеет права, может только предложить добровольно открыть сумку (рюкзак, пакет, чемодан и т. п.) и добровольно показать, не переворачивая вещи и не прикасаясь к ним, содержимое. Кстати и допрос проводится только лицом, допущенным к проведению дознания, при уже возбужденном уголовном деле и под протокол. Ну и родители в обязательном порядке должны быть поставлены в известность. Вот здесь имело место явное превышение служебных полномочий, то есть нарушение закона.