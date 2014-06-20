Очищают кровли от снега в Куйбышеве

Очистка кровель от снега взята на особый контроль в Куйбышевском районе. Анатолий Мусатов, исполняющий обязанности главы района, поручил всем подразделениям администрации проверить состояние кровель в подведомственных учреждениях.

Анатолий Мусатов,

исполняющий обязанности главы Куйбышевского района:

Попрошу внимательно обследовать кровли учреждений. В текущем году нагрузка на кровли огромная. По подсчетам специалистов, нагрузка составляет 600-800 килограммов на один квадратный метр.

По информации отдела ГО и ЧС, работа по очистке кровель уже начата. Особое внимание — большепролетным сооружениям, таким, как спортивный центр в городе Куйбышеве, в котором кровля уже очищена от снега.

Проводится работа и по очистке от снега кровель в образовательных организациях Куйбышевского района. Сотрудники по обслуживанию зданий убирают снег своими силами, привлекая технику лишь для вывоза снега. По предварительным прогнозам, эта работа продлится до конца января.

Как сообщил Анатолий Мусатов, в феврале синоптики прогнозируют неустойчивую погоду: ночи холодные, в дневное время — оттепели. В связи с этим в районе начнется также работа по подготовке к паводку. В частности, расчистка, освобождение от снега и льда каналов для отвода талых вод.

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