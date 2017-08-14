Очистили окрестности озера Чаны барабинцы

Субботник около озера Чаны устроили барабинцы по собственной инициативе.

Русская природа является предметом эстетического наслаждения. Её красотой восхищались многие известные поэты, такие как Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Бескрайние поля, чистейшие озёра и бесконечные реки радуют взор и очищают рассудок. Многие люди не могут устоять перед этой красотой, но есть и те, кто своими действиями оказывает негативное влияние на природу.

Некоторые рыбаки и охотники, приезжающие с целью отдохнуть, не считают нужным забирать с собой мусор, поэтому многие места для отдыха оказываются в загрязнённом состоянии. Пустые бутылки, окурки, пакеты – вот что может ожидать вас на природе.

Эта проблема очень сильно беспокоит жителей Новосибирской области, поэтому волонтёры ОНФ, члены Барабинского районного общества охотников и рыболовов, участники и организаторы социального проекта «Современный Барабинск» и просто неравнодушные люди с активной гражданской позицией решили принять участие в экологической акции.

Результат не заставил себя долго ждать. После двух дней усердной работы пляжи, пристани и прилегающие лесополосы на озере Чаны стали выглядеть намного лучше, пляжи и площадки для кемпинга приведены в надлежащий вид. Стеклянные бутылки больше не портили пейзаж, а пакеты не шелестели под ногами.

В акции принял участие председатель Барабинского районного общества охотников и рыболовов Константин Терещенко. Он провёл профилактические беседы с жителями окрестных сёл.

Русская природа прекрасна, не зря она является нашим национальным достоянием. Основная концепция этого мероприятия заключалась в том, что нужно ценить нашу неповторимую природу.