Очистили памятник Гуляеву в Куйбышеве

Волонтеры корпуса «Чистые сердца» совместно с волонтерами куйбышевского политехнического колледжа в рамках движения «Волонтеры Победы» провели акцию «Никто не забыт». Все в Куйбышеве знают, где находится улица Гуляева, но мало кто знает, кто он такой и почему ему стоит памятник.

В этом году — снежная зима, и волонтеры дружной командой очистили снег от памятника. Горожане, а особенно молодое поколение, должны помнить своих героев, участников Великой Отечественной войны.

Гуляев Петр Евграфович родился в 1919 г. в деревне Ляшкино Куйбышевского района в семье крестьянина. Отец Евграф Иванович умер в 1961 году, а мать Мария Ивановна — в 1948 году. В 1936 г. Петр Гуляев окончил 9 классов куйбышевской средней школы, поехал работать в д. Рямово.

В 1938 г. вступил в ВЛКСМ, в 1940 г. он — кандидат в члены ВКП(б). В начале 1940 г. Петр Гуляев был отозван на работу в должности заведующего сектором учета райкома комсомола. На пленуме РК ВЛКСМ, состоявшемся 22-23 сентября 1940 г., был избран секретарем Куйбышевского райкома ВЛКСМ.

В начале войны Петр Гуляев добровольцем ушел на фронт. В то время ему был 21 год. По сравнению с другими, выглядел он очень взрослым и серьезным. Улыбался редко, но был добрым и спокойным. Требовал строгого наказания за малейшие проступки, но никто на него не обижался, так как он был честным и принципиальным товарищем. Молодежь любила его, к нему тянулась.

При отправке добровольцев на фронт разговор был короткий, строгий, ответ лаконичный: «Буду защищать Родину до последней капли крови». Время на сборы ограничено, проводов не было. Петр Гуляев ушел на фронт в тот же день, даже не передав дел в райкоме, надев военную форму.

В октябре 1942 г. при защите Сталинграда Петр Гуляев погиб смертью храбрых, похоронен на Мамаевом кургане в городе Сталинграде. В 30-летие Победы Советского Союза над фашистской Германией решением исполкома Куйбышевского городского совета депутатов трудящихся от 25 февраля 1975 года переименована улица Зеленая в улицу имени Петра Евграфовича Гуляева, бывшего первого секретаря Куйбышевского РК ВЛКСМ, погибшего смертью храбрых при защите Сталинграда в октябре 1942 года.

29 октября 1978 года состоялось открытие мемориальной доски на здании завода автозапасных частей.

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