Один класс учится во вторую смену в Куйбышеве

Остался один класс в Куйбышеве, в котором дети обучаются во вторую смену — в школе №2. В управлении образования района заверили, что обязательство по уходу от двухсменки будет выполнено до 2018 года.

Напомним, в 2016 году школа №2 не смогла принять всех проживающих поблизости первоклассников, что доставило немало хлопот их родителям. Как будет решаться проблема нынче? Ведь через пару месяцев начнет запись в первый класс.

Наталья Коваленко,

начальник управления образования:

Ситуации можно было избежать, если бы со стороны руководства школы грамотно велась работа с родителями. Школы города не заполнены на 100%, и всегда можно порекомендовать воспользоваться услугами ближайшего образовательного учреждения. В заречной части города находятся школа №5 и школа-интернат. Десять минут ходьбы от школы №2 до гимназии №1. Нужно только объяснить родителям преимущества другого образовательного учреждения.

Считается, что в Куйбышевском районе нерентабельно строить дополнительные помещения для первоклассников. В ближайшем будущем роста количества детей не будет, и впоследствии пристройка к школе будет пустовать.

Вам удобнее водить ребенка в школу в заречную или центральную часть города?

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