Ограбили пенсионера в Куйбышеве

В дневное время 25 января в полицию Куйбышева поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что его попросил о помощи 78-летний сосед. Он прибежал к нему босиком из своего дома и сказал, что его избили двое молодых людей и похитили деньги.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили картину преступления. Хозяин дома сказал, что парни ему были ранее знакомы, поэтому он их впустил в дом. Они пришли занять у пенсионера деньги, он же им отказал.

Пожилой мужчина проживал в доме один, поэтому позвать на помощь ему было некого. Преступники избили одинокого пенсионера и заставили отдать свои сбережения.

Путем угроз и побоев злоумышленники завладели деньгами в сумме 800 рублей, они нашли их в шкафу в книге. После чего скрылись с места преступления. Денежные средства преступники потратили на алкоголь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых – 34 и 40 лет. Оба фигуранта ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности.

По факту грабежа следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание сроком до 7 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе, полицейские поверяют их на причастность к другим криминальным деяниям.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям города и района:

«Будьте предельно внимательны и осторожны, не открывайте дверь незнакомым и малознакомым людям, тем более, в ночное время. Это касается, в первую очередь, пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами нападений. Если незнакомые люди пытаются войти в дом, необходимо незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть полиции».

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