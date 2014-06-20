Мальчиков родилось больше в Куйбышеве

Все больше семей Куйбышевского района решаются на рождение второго ребенка. Так, за 2016 год зарегистрировано рождение 623 детей — 319 мальчиков и 304 девочек.

Наиболее популярными мужскими именами стали Артём, Александр, Михаил, Матвей, женскими – Дарья, Ксения, Виктория, София. В числе редких и необычных имен — Эмиль, Эльдар, Филипп, Святослав, Юлиана, Эльнура, Фюрем, Самира.

Елена Барбакадзе,

начальник отдела ЗАГС района:

В 2016 году специалисты отдела ЗАГС зарегистрировали рождение 6 двойняшек. В 2015 году двойни родились в 7 семьях. В районе преобладают семьи, где родился второй ребенок. Таких семей 278. Записей о рождении первого ребенка зарегистрировали 204, третьего ребенка в семье — 93, четвертого – 20, пятого -10, шестого и более – 5.

В ушедшем году зарегистрирована 341 новая семья, расторгнуто 272 брака. Отмечается снижение смертности населения. За 2015 год в Куйбышевском районе умерло 822 человека, за 2016 – 810.

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