Окутались инеем и снегом березы в Барабинске

В лунном сияньи снег серебрится… Зимушка-зима сибирская. С морозами, с метелями. Воспетая в песнях и прославленная в стихах поэтов.

Мороз и солнце – день чудесный! Бытовые дела и суматоха затянули душу человека в омут проблем. Мы решаем задачи жизни, пытаемся найти выход из лабиринтов судьбы… Забываем о красоте.

А она — вокруг нас. Всегда готова радовать сердце. Ее сила способна дарить нам радость, вдохновлять уставшую душу. Скользнет нечаянно взгляд на укутанные белоснежным платьем березки, невольно вырвется: «Красота!». И снова — в трудовые будни.

Давайте дадим возможность порадоваться своей душе. Ей просто необходимо видеть окружающую красоту. Уделим совсем немного времени мерцающим в глубокой синеве космоса звездам. И на фоне вечернего неба — волшебство укутанных в иней ветвей берез.

У зимы своя красота. С необычными узорами крохотные снежинки. Из маленьких кристалликов воды складываются причудливые картины на окне. Затаим дыхание и хотя бы на несколько минут откроем дверь в волшебство природы. Ведь мы с ней едины.

Давайте дадим нашей душе полюбоваться на эту небесную и земную гармонию. Ощутить ту божественную радость, которая придаст нам сил в наших житейских делах.





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