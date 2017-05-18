Олег Караваев — новый глава Куйбышевского района

Главой Куйбышевского района сегодня, 17 мая, избран Олег Караваев. За него проголосовали большинство депутатов, двое воздержались, это — Денис Безызвестных и Владимир Игнатенко.
Напомним, для участия в конкурсе документы подали пять человек: бывший глава города Куйбышева Владимир Максимов, специалист Молодежного центра города Светлана Кукченко, заместитель главы администрации Куйбышевского района – управляющий делами Олег Караваев, председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Дирибасова и заместитель главы администрации Барабинского района Алексей Пильников. Все кандидаты были допущены к участию в конкурсе.
После оценки документов проводилось письменное тестирование кандидатов. Проверялись знания кандидатами бюджетного, земельного кодексов, базового федерального закона №131, прочего федерального и областного законодательства, а также Устава Куйбышевского района.
По результатам тестирования кандидаты показали следующие результаты. Из 30 вопросов правильно ответили:
Кукченко С. Ю. – на 9,
Максимов В. П. – на 11,
Дирибасова Т. О. – на 14,
Пильников А. В. – на 22,
Караваев О. В. – на 28.
Согласно положению о выборах главы, победителем первого этапа конкурса является кандидат, который набрал не менее 16 баллов. Достаточный уровень знаний показали два кандидата: Алексей Пильников и Олег Караваев.
После тестирования прошел основной этап конкурсного отбора – представление кандидатами своих программ развития Куйбышевского района. Завершающим этапом конкурса были индивидуальные собеседования.
Второй этап конкурса комиссия оценивала по пятибалльной шкале. В результате, по итогам двух этапов конкурса, кандидаты набрали следующую сумму баллов:
Кукченко С. Ю. – 9,
Максимов В. П. – 11,
Дирибасова Т. О. – 16,
Пильников А. В. – 23,
Караваев О. В. – 32.
В итоге было принято решение представить в Совет депутатов Куйбышевского района две кандидатуры: Алексея Пильникова и Олега Караваева для рассмотрения в качестве кандидатов на должность главы Куйбышевского района.
30 депутатских голосов из 32-х были отданы Олегу Караваеву, который теперь возглавит Куйбышевский район. Ранее, с 2005, он занимал должность заместителя главы Куйбышевского района.
Олег Караваев займет кресло прежнего главы района Виктора Функа, который 20 марта написал заявление о добровольной отставке, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения своих полномочий по состоянию здоровья.
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2 Comments
Как Максимов с такими знаниями городом «управлял» пять лет?! ….
НОВЫЙ КЛОН, А не глва. Сколько лет он просидел в администрации какая польза от него была? … Управленцев выбирают все «опытнее»…..