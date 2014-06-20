Олеся Белова: Сделайте шаг к милосердию

Не уставайте творить добро!

Доброта для души — то же, что здоровье для тела:

она незаметна, когда владеешь ею,

она дает успех во вся¬ком деле.

Л. Н. Толстой

С Олесей Беловой мы встретились накануне Дня спонтанного проявления доброты. Цель международного праздника — возрождение в сердцах людей самых лучших качеств души и характера. Олеся — специалист по социальной работе с молодежью и детьми с ограниченными возможностями здоровья Дома молодежи Куйбышевского района. Более двух лет курировала волонтерскую деятельность.

Олеся больше всего ценит в людях искренность, доброту, трудолюбие и умение гореть своим делом. Принимает близко к сердцу чужую беду, способна сострадать и даже излишне доверчива. Готова протянуть руку помощи незнакомому человеку.

В детстве подбирала бездомных котят и устраивала в подъезде кошачий дом. Сейчас заботится о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, передавая им одежду. В Доме молодежи ежегодно проходит акция «Забота». Специалисты оказывают посильную помощь малоимущим семьям сельских поселений.

Олеся очень любит свой коллектив, который дает ей энергию. Обмен с коллегами хорошим настроением и позитивом позволяет с полной отдачей работать. Считает важным, чтобы проводимые мероприятия помогали молодежи задумываться о жизни, доставляли радость.

Ежегодно мама с дочкой отправляются в большие или малые путешествия. Дух захватывала не только прогулка на моторной лодке по бирюзовой Катуни, но и непревзойденная красота петербуржских соборов. Свежи в памяти цветочные узоры Бердянска, запах Азовского моря, ароматы фруктового сада в Донецке. Первозданная чистота Серебряного озера до сих пор завораживает.

В дочери женщина воспитывает не только любовь к знаниям, но и честность по отношению к себе и другим. Учит любить животных и видеть красоту родных просторов. Одиннадцатилетняя Лиза ухаживает за кошкой Басей и черепахой Миланой.

Олеся уверена, что первый шаг к милосердию — это сострадание и душевная щедрость. Только тогда можно помогать другим, когда твоя душа наполнена. Все это возвращается сторицей.

К сожалению, не все способны на бескорыстную помощь другому. Кому-то мешает усталость, другой просто равнодушно проходит мимо, кто-то очень занят своими делами. Оглянитесь вокруг, начните замечать тех, кто нуждается впомощи, поддержке, добрых словах и поступках!

Любовь Белова

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