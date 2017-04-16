Олеся Казанцева: Требовать не только от жизни, но и от себя

Олеся Казанцева, генеральный директор барабинского ООО «Клининг Комфорт», не только успешно руководит и развивает малый бизнес, но и материально поддерживает социально незащищённые категории населения, сотрудничает с благотворительным фондом «Рука помощи». Наше интервью с Олесей Александровной – в связи с Днем благотворителя и мецената.

— Как пришли в бизнес?

— Мечтала стать педагогом, но получила медицинское образование. Это был не мой путь. Сегодня на рынке востребован весь комплекс наших услуг. Небольшой коллектив, преданный работе, стараюсь не обидеть в зарплате.

— Как относитесь к конкуренции?

— Положительно. Конкуренты держат в тонусе, поэтому обслужить надо не только дешевле, но и качественнее. Конкуренция – отличный стимул двигаться вперед, искать новые пути. Планируем расширить спектр услуг и охватить близлежащие районы.

— Почему стали заниматься благотворительностью?

— Добрые дела – это всегда хорошо. Когда-то помогали нам, сейчас помогаем мы. Делать добро, ничего не требуя и не ожидая взамен, — и долг выполнен. Человек, получая помощь, получает надежду. Для меня важно ощущение: «Ты нужен кому-то, можешь что-то отдать». Чем больше ты отдаешь, тем больше к тебе возвращается.

Даже в бизнесе мы делаем скидки пенсионерам и инвалидам. Наполняешься не только удовлетворением, но и уверенностью: «Ты сам можешь помочь нуждающимся!» Это высокая чистая миссия, поэтому наш девиз: «С нами мир чище». Это и в плане благотворительности, и бизнеса, и даже в личном. Необходимо сделать шаг навстречу доброму, и тогда на сердце спокойно.

— В чём, на ваш взгляд, заключается основная проблема благотворительности сегодня?

— Благотворительность шагнула на несколько ступеней вперед, важно сделать ее более публичной. Необходимо включать благотворителей в мероприятия, чтобы был эффект присоединения. Открытая и прозрачная отчетность- это основа доверия. Финансово участвуя, подарив сладкий стол именинникам в приюте, мы видели радостные лица детей. Когда в Тополевку, Новониколаевку привозили вещи, в глазах получателей появлялась надежда, что их ожидания оправдаются.

— Что дает вам ощущение тепла?

— Вопрос философский. Спокойствие, все хорошо: здоровые дети, у которых счастливое детство. Это ежевечерний семейный ужин, занятия с детьми. Ощущение близости в совместном времяпрепровождении с ними. Выезд на речку Изес, шашлыки с коллегами или ужин с друзьями, приятный непринужденный разговор- это покой и безмятежность. Есть работа, которая не тяготит, не отвлекает от дома. Я стараюсь поддерживать равновесие между работой и семьей.

— Как создаете в доме уют?

— Мой дом — мое гнездышко. Особый уют в интерьере создают шторы пастельных тонов, чаще бежевого или кофейного оттенков. Я наслаждаюсь чистотой и комфортом домашнего очага. Мне очень уютно на оживленной кухне, где мы ежедневно не только завтракаем и ужинаем, но и проводим много времени вместе.

— Счастье нельзя купить, но что для вас важно приобрести?

— Новое платье с яркими весенними цветами, и душа поет. Бизнес не позволяет далеко уезжать. Для семьи хотим другой автомобиль, потому что это комфорт, удобство, возможности для отдыха.

— Почему одни люди счастливее других?

— Каждому человеку счастье дается по-своему. Я — счастливый человек. У меня есть все необходимое, самое главное — дети, которые радуют. Сын — мой главный помощник.Я не завидую другим и не сравниваю себя с другими. Важно требовать не только от жизни, но и от себя.

— Как вырастить детей счастливыми?

— Любить, понимать, что они хотят. Важно доверять своим детям, давать им возможность выбирать самим. Дочь радует учебой, учится в физико-математическом классе школы №3, хочет получить техническое образование.

— Традиции вашей семьи?

— Вместе отмечать праздники, отдыхать. Новый год мы встречаем большой семьей. Родители, бабушка, мы с детьми, семья сестры. Мы ездим часто в гости друг к другу. Ежедневно общаемся по скайпу, телефону. Время, проведенное с близкими людьми-это счастье.

Любовь Белова

Должна ли благотворительность быть публичной?

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