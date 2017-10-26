Ольга Косс — хозяйка коз в Куйбышеве

«Девочки, красавицы!», – хозяйку окружает беленькие козочки Марты, Февральки …, а также глава стада Борис Иванович, «косая сажень, полтора метра высотой», и сын его маленький, с которым родитель мощью не поделился, хотя окрас тот же — черно-белый с коричневым отливом.

Более 10 лет назад Ольга Косс приобрела коз: четырех месячных козлят выкармливали из соски. Маленькой внучке рекомендовали козье молоко, потому что оно считается гипоаллергенным. Козье молоко помогло и хозяйке забыть о гастрите. Каждое утро – поллитровая кружечка — и за работу, чтобы боковых отложений не было.

Ольга Косс – человек помогающий, радеющий за дело. Девятый год — лет председатель ТОС Гуляевского жилмассива Куйбышевав, уже год как депутат городского Совета. Всю жизнь — в торговле. Ей близко и дорого общение с людьми — коллег называет родственниками, жительниц жилмассива — сестричками.

Козы – это члены семьи, ласковые, добрые, но и обидчивые. Борис Иванович за хозяйкой следит даже в ограде. А если обиделся – будет мстить, голову опустит и начинает давить. Мартушку надо кормить первой, 7 лет на подворье, молока дает больше всех, до полутора литров.

Крупная белая коза, своенравная, сильно бьет, поэтому хозяйка частенько выговаривает ей: «Есть ли у тебя совесть гражданская?!» Но когда в руках хозяйки морковь или картошка мелькнут, расположение духа становится благосклонным. Сахар, конфеты – это вообще сказка! А водичка с вареньем хоть утром, хоть вечером улетает вмиг.

Во дворе у Ольги Ильиничны, кроме коз, и кролики, и куры. Одно беспокоит хозяйку — корма дорожают, да и сено может оказаться некачественным.

Однажды, 5 лет назад, падеж пошел, непонятно даже ветврачу было: животные худели за неделю и погибали. Сгинуло 9 коз. Слезы текли ручьем, потому что не могла помочь беззащитным животным.

И все же, животные – это отдушина. Много ухода не надо, а сколько удовольствия получаешь! Да и пользы немало. В творожок даже сметаны не надо, молоко сладкое, жирное. Сыр хозяйка любит готовить плавленый, мягонький.

Рецепт приготовления козьего сыра

1,5 л молока закипятить. Добавить 3 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сливочного масла, все без горки. 3 яйца взбить в пену и медленно вливать, помешивая. Довести до кипения, снять. Отбросить на марлю в друшлаге. Дать стечь, и в марле — под пресс. Получится 350 граммов очень вкусного сыра.

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