Ольга Козлова: Дарите свой смех миру

Если хотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или как он волнуется благороднейшими идеями, а смотрите на него лучше, когда он смеется. Хорошо смеется человек — значит, хороший человек.

Федор Достоевский

По профессии Ольга Борисовна –Учитель, который делится знаниями, жизненным опытом. Еще она чуть-чуть волшебник, создающий праздник. Любое мероприятие в КФ НГПУ — чудо, сотворенное студентами, но руководит этим, воодушевляет, организует и помогает Ольга Козлова. Это — титанический труд начальника отдела по воспитательной работе, умноженный на творчество. Еще этот человек обладает необыкновенной способностью – звонко и искренне смеяться.

— Ольга Борисовна, где и когда вы заразились таким звонким смехом?

— Мне кажется, я родилась такой. Мне повезло с родительской семьей. Папа с потрясающим чувством юмора, все знают, что Борис Антонович — большой мастер розыгрыша и шуток. Мама — очень женственная и добрая. В семье всегда царила теплая атмосфера, жили на позитиве. Мой колокольчик смеха звучал всегда.

— Какие воспоминания о детстве самые яркие?

— Большие семейные праздники, наполненные весельем. В коммунальной квартире собирались до 30 родственников. В фотокадр входили «этажами».

— В дом, где смеются, приходит счастье, считают японцы. Насколько вы счастливый человек?

— Счастья много, оно разное. Счастье — когда есть, куда идти, что делать, кого обнять (и знаешь, что это взаимно). Когда есть, ради кого жить, есть, на кого надеяться, когда ощущаешь себя нужной, есть, к чему стремиться, когда доставляешь кому-то радость… Счастье — это когда рядом любящий, надежный и понимающий муж, и звучит детский смех.

— Расскажите о своем доме, семье…

— Очень люблю дом, свою семью, то, как мы в нем живем. Все традиционно. Муж – Хозяин, с большой буквы, я — хранительница очага. Важнее всего для меня атмосфера тепла, доверия, надежности. Мы все спешим домой, там любимо.

— Откройте маленькие секреты хранительницы очага.

— Домашняя работа — это тоже труд. И труд этот не легче, чем работа. Женщина создает в доме тепло, уют, порядок, приятную атмосферу. Если хозяйка все делает с любовью, то это чувствуется. Из такого дома не хочется никуда уходить. Стараюсь удивить кулинарными творениями. И это — одна из составляющих семейного счастья.

— Что можете сказать о своих детях?

— Егорка — старший, по-мужски спокойный, выдержанный, с правильными жизненными убеждениями. Настя — очень энергичная, эмоциональная, шумная, рассуждающая, очень чувствительная и любящая, открыто выражающая свои чувства. Очень похожа на маму!

— Ваши правила воспитания?

— Воспитание детей возможно только в живом общении. С детства мы выслушаем все их, с родительской точки зрения, «детские глупости». Уважаем мнение детей, позволяем им самим делать самостоятельный выбор. Постоянно говорим детям о том, что мы их любим. Видеть счастливые глаза наших детей — самый большой подарок.

— Чем наполнена ваша жизнь?

— Моя жизнь переполнена постоянной заботой о близких, детях, муже, родителях. Постоянно чувствую нехватку времени, хочется все успеть на работе и дома.

— Как вы преодолеваете трудности?

— Ценю то, что имею. Уверенность в своих силах, в поддержке близких помогает справиться с проблемами. Справившись с проблемой, порадуюсь от души! Все, что нас не убивает — нас закаляет. Повторяю всякий раз, когда хочу пожаловаться на свою судьбу: «Выход есть всегда» или «Бывает и хуже». (Да, мысленно или вслух повторяя свои жалобы, мы притягиваем новые неприятности).

— Как проводите свободное время?

— Если работать, то работать качественно, если отдыхать, то на широкую ногу, создавать праздник себе и окружающим. С особым трепетом жду дни рождения любимых и близких мне людей. А самый чудесный, чарующий, конечно, Новый год. Запах елки, мандаринов, предвкушение чуда…

— Что пожелаете читателям?

— Не забывайте улыбаться и дарить улыбку миру!