Ольгу Мальцеву отметили как лучшего руководителя оздоровительного лагеря в Барабинском районе

Ольга Мальцева, представитель Барабинского района, добилась высокого результата, как руководитель оздоровительного лагеря «Зернышко».

Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года подвели 3 ноября на заседание межведомственной комиссии при Правительстве НСО по вопросам организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей. Барабинский район в целом провел летнюю кампанию на должном уровне.

Как отметил Ярослав Фролов, министр труда и социального развития НСО, летняя кампания завершилась благополучно. Главные задачи на следующий период — обеспечить комплексную безопасность детей, сохранить сеть загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, сохранить бюджеты всех уровней на мероприятия по отдыху и оздоровлению.

Какую, по Вашему, важную миссию выполняет оздоровительный лагерь?