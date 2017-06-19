Опоздали 18 поездов в Барабинске

Большое опоздание поездов произошло 18 июня в Барабинске. Рано утром на станции Клубничная перегона «Кожурла-Убинская» допущена задержка грузового поезда № 2398. В нем следовало более 70 порожних полувагонов под управлением машиниста эксплуатационного локомотивного депо Барабинск.

Причина задержки — срабатывание прибора безопасности КТСМ из-за нагрева буксового узла. В итоге задержаны четыре пассажирских поезда №№ 140, 124, 126, 100 на время от 14 до 43 минут, один пригодный электропоезд № 6372 на семь минут и 13 грузовых поездов на время от одной минуты до одного часа двух минут.

По данному факту барабинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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