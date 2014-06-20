Остается ежиков ловить возле Куйбышева

Значительная часть мужского населения Куйбышевского района взволнована передачей охоничьих угодий в частные руки. Пик волнений пришелся на конец января, когда охотники узнали о продаже на аукционе в долгосрочную аренду на 49 лет угодий под названием Роговские гривы. Более того, выяснилось, что выставлены на аукционы аналогичные участки – Дупленская и Зоновская. Все они расположены в так называемой чумаковской зоне Куйбышевского района.

Охотники-любители из Куйбышева, недовольные сокращением общедоступных охотничьих угодий, написали губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому открытое письмо такого содержания:

«Здравствуйте, уважаемый Владимир Филиппович! Не за горами – выборы губернатора и президента. Народ во власть будет выбирать тех, кто думает о повышении комфортности проживания большинства граждан. По всей стране и, в частности, в Новосибирской области, охотничьи угодья для любительской охоты передают в частные руки. Может получиться так, как с колхозами и совхозами: передали в частные руки, и большинство из них погибли. То же самое может произойти и с диким животным миром. Новые хозяева уничтожат тех диких животных, которые еще обитают в наших лесах. Карася на заморных водоёмах уже не ловим. Лучше пусть он вырастет и погибнет, чем его подадут к столу. Так постепенно нас приучают к частным владениям. Народ забудет про лесные грибы, ягоды и травы. Если не будет сопротивляться. Передача охотничьих ресурсов в частные руки означает удорожание добычи. Если, охотясь в общедоступных угодьях, человек платил только за охоту, то на частных землях он будет оплачивать арендную плату и прибыль арендатору. Это толкнёт честных охотников на тропу браконьерства. Нам, охотникам-любителям, за разрешение на право охоты придётся платить в десятки раз больше, если охотугодья в Куйбышевском районе станут частными. Богатые будут продолжать богатеть, а бедные — беднеть. Есть охотники, которые едут не добывать дичь, а просто посидеть у костра, полюбоваться природой. За удовольствие отдохнуть там, где всегда отдыхали, они тоже будут переплачивать в разы, если угодья перейдут в частные руки. Частный владелец в убыток себе работать не будет. Он поднимет цену разрешения на охоту, чтобы за аренду заплатить и себя не обидеть. И за всё это заплатит охотник. В Новосибирской области полно безработных. У многих работающих людей и пенсионеров доход — ниже прожиточного минимума. А содержать надо всю семью. Охота и рыбалка помогают в этом. Передача охотугодий в частные руки приведёт к уменьшению комфортности проживания тех, кто дополняет свой бюджет за счёт охотничьих ресурсов. Задаем вопрос губернатору Городецкому: с кем он, с народом или олигархами? Если 100% охотничьих угодий находятся в руках государства и общедоступны, значит, наш губернатор на 100% с народом. Но если 80% охотничьих угодий — в частных руках, значит, наш губернатор с олигархами. Обращаемся к жителям города Куйбышева и района: давайте начнём борьбу за свои права жить комфортно. Даже если вы не охотник, но хотите выступить в поддержку возвращения охотничьих угодий к общедоступным, приходите в магазин «Компромисс» (Куйбышев, ул. Закраевского, 114, тел. 8-913-918-5539) и поставьте свою подпись под обращением к губернатору. Если эта мера не поможет, мы выйдем на протестную демонстрацию».

Подписал письмо от имени инициативной группы охотников Куйбышевского района бывший районный охотовед Илья Колчерин.

Чуть позднее горожан об аукционах узнали чумаковцы и зоновцы – охотники, грибники и ягодники, которых передача охотугодий касается даже больше, чем жителей Куйбышева. Но не у всех есть интернет, не каждый умеет найти веб-сайт с информацией о предстоящем аукционе.

Владимир Николаев,

охотник:

Аукционы проводятся с нарушенирями, в местных СМИ о них не объявляют, департамент занумеровал участки и продает. А у людей есть паи земельные на этих территориях.

Узнав, чумаковцы тоже объединились и написали письма – губернатору, прокурору. Собрались писать или даже ехать в Москву к Пескову – пресс-аташе президента.

Губернатор Владимир Городецкий, отвечая на вопрос корреспондента «Аспекта» Ирины Шевченко, призвал не драматизировать проблему с передачей охотничьих хозяйств в частные руки. Если территория закреплена за тем или иным индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, то они обязаны выполнять целый ряд требований, в том числе, заниматься воспроизводством поголовья животных, обеспечивать охрану охотугодий и поддерживать нормальное состояние охотничьей инфраструктуры.

Владимир Городецкий,

губернатор Новосибирской области:

Когда у территории есть хозяин, он вкладывает деньги в ее обслуживание и содержание. За последние три года в частных охотугодьях поголовье козы увеличилось на 45,2%, лося — в 2,5 раза. В 2016 году в общедоступных угодьях было задержано 1 800 браконьеров, в то время как в частных — всего 111 человек. Инвесторы содержат 500 технических работников и 118 инспекторов, которые лучше оснащены. А ограниченность лицензий есть и в открытых, и в закрытых угодьях, и зависит от расчетной численности животных.

Губернатор заявил, что, передавая землю в частные руки, правительство региона действует в рамках федерального закона. Сейчас, по словам Владимира Городецкого, в районах области примерно поровну угодий общего пользования и тех, что отданы в аренду. В соответствие с законодательными нормативами, общедоступные территории должны составлять не менее 20% от общей площади охотничьих угодий, находящихся в границах муниципального района.

Тот факт, что пользователи охотугодий заинтересованы в увеличении количества выдаваемых ими лицензий, подтвердили и в охотничьем хозяйстве «Бехтеньское» Барабинского района.

Константин Терещенко,

председатель районного общества охотников и рыболовов:

Мы заинтересованы в том, чтобы повышать популяцию зверей и птиц на территории нашего охотничьего хозяйства. Чем больше дичи, тем больше лицензий. Чем больше лицензий, тем выше доход, а значит, возможность сохранить и приумножить потенциал местной фауны. Средства от продажи лицензий идут на заработную плату егерей, на ведение биотехнических мероприятий, подкормку животных, приобретение техники и строительство дополнительных сооружений.



Куйбышевские охотники парируют: областная прокуратура проверяла соблюдение природоохранного законодательства в частных угодьях и выявила нарушения. «Аспект» запросил такую информацию в департаменте по охране животного мира и областной прокуратуре.

Главное, что волнует 3 100 охотников в Куйбышевском районе – сокращение площадей общедоступных охотничьих угодий, богатых природными ресурсами.

Сергей Панков,

охотник:

В Куйбышевском районе и так достаточно заказников – Казатовский, Мангазерский, частных угодий — «Тагановское» Докучаева, «Промысел» Максимова, сейчас вот Роговские гривы арендовал какой-то новосибирец, оформив на Волосникова из Балмана.

Роговские гривы ушли за 4,5 миллиона. Логично, что арендатор будет стремиться окупить свои расходы, завышая в разы стоимость разрешения на охоту. При этом до строительства охотничьих домиков и предоставления лодок дело вряд ли дойдет.

Владимир Николаев,

охотник:

Частники ничего не строят, только задирают цены на путевки. Даже за грибами, ягодами, отдыхать, на рыбалку не проедешь. У нас в районе и озера сданы в аренду – Свистуновское, Тагановское. Останется только ежиков ловить возле Куйбышева. Здесь нет дичи.

С уходом охотугодий в частные руки может в несколько раз уменьшиться количество лицензий на копытных в общедоступных угодьях. Мужчины говорят, что уже прошлой осенью выдача лицензий проходила со скандалом – чтобы никто не зашел с заднего двора.

Ну и аргумент уже не с личных, а государственных позиций — доход от продажи путевок в общедоступные угодья идет бюджет региона. От путевок в частные угодья — в карман арендатору.

Похожая ситуация с охотугодьями – в Омской и Курганской областях, соседнем Северном районе. Рассказывают, что там выгнали из леса грибницу с собакой. Северяне тоже пишут – в областную прокуратуру, генпрокуратуру. В Омской области подали иск на губернатора.

Куйбышевцы объявили о проведении протестной акции 12 февраля в 11 часов у здания детской школы искусств.

Вы согласны с тем, что леса должны быть в собственности государства?

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