Осталась недовольна работой ювелира жительница Барабинска

Об отрицательным опыте общения с ювелиром в Барабинске рассказала Людмила Лапаева. Женщина решила переплавить золото 583 пробы, купленное в 80-е годы. Собрала свои изделия общим весом 19 граммов и сдала в ювелирную мастерскую, которая находится в здании магазина «Кристалл».

Приемщик выписал квитанцию. Заказ был обговорен: какую цепь слить, размер. Имелась фотография-образец. Мужчина согласился, назвал дату окончания работы.

Позже, оплатив 2 650 рублей, заказчица обнаружила, что цепь сделана грубо, не по заказу. Звенья широкие, то есть готовое изделия не соответствует пробе. Кроме того, нарушены сроки выдачи.

Сдержав эмоции, Людмила вежливо попросила переделать. Указала, что нужно сделать как на фотографии-образце. По ее словам, следом на нее обрушился поток нецензурной брани. Мужчина наотрез отказался исправлять изделие.

Людмила Лапаева возмущена отношением и поведением «золотых дел мастера» в Барабинске. Желая не допустить таких ситуаций в будущем, женщина обратилась в редакцию. В ближайшее время она планирует отправиться и в Роспотребнадзор.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Евгения Деева пояснила, что клиентка обратиться может. Эксперты помогут ей составить претензию.

С ней женщина должна пойти к ювелиру. Или отправить заказное письмо. При получении претензии приемщик распишется в квитанции.

Евгения Деева,

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Барабинском районе:

Со вступлением в силу изменений в федеральном законе №294 мы не имеем права проводить внеплановые проверки. Реагируем в том случае, если обратившийся подавал претензию предпринимателю, и она не была рассмотрена. Или если требования в претензии не были удовлетворены. Но если ситуация имеет имущественный характер — как с ювелирными изделиями — то после получения ответа на претензию следует обращаться в суд. То есть требовать возмещения ущерба. Исковое заявление мы составить поможем.

Вы знаете, как выходить из таких ситуаций?

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