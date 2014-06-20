Остановят машину по-новому в Барабинске и Куйбышеве

С апреля инспекторы ДПС в Барабинске и Куйбышеве начнут работать по новым правилам. МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия.

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2017 года. Сейчас, как пишет портал Авто@mail.ru, проект нового административного регламента находится на обсуждении, закончилась его независимая экспертиза. Новый документ заменит действующий в настоящее время старый регламент, утвержденный еще в 2009 году.

Например, в новом регламенте будет исключена норма о снятии номеров и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО. Уточнены и правила надзора за дорожным движением. Для этого смогут использоваться беспилотные летательные аппараты. Также поводом для остановки транспортного средства теперь будет не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».

Кроме того, теперь при составлении протокола водитель сможет оценить представленные ГИБДД доказательства, «поставить их под сомнение», «привести контраргументы», которые должны быть «тщательно и всесторонне» проверены. Из проекта также следует, что при определении размера штрафа инспектор будет обязан учитывать «биографические данные» водителей — возраст, место жительства, семейное и имущественное положение.

Также, если по действующему регламенту автомобилист обязан передать документы инспектору без обложки, ценных бумаг и денег, то по новой редакции инспектор должен вернуть документы, если с ними передаются «какие-либо предметы» или «удерживающие устройства».

В новом регламенте впервые появился отдельный пункт, связанный с коррупцией: если водитель «склоняет сотрудника к злоупотреблению служебным положением, получению взятки и иному незаконному использованию своего положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей», инспектор обязан подать уведомление в МВД по специальной форме (ведомственный приказ 2010 года N293).

Что из нового регламента — в пользу водителя?

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