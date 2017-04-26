Оставил отпечатки на месте преступления барабинец

По отпечаткам пальцев нашли грабителя в селе Бакмасиха. Днем в полицию сообщили о краже в одном из домов села. В ночное время неизвестный, сломав дверной запор, проник в дом и похитил телевизор и две печные конфорки.

На месте следственно-оперативная группа изъяла следы пальцев рук предполагаемого преступника, а также металлический лом. С помощью лома, предположительно, и вскрыли дверь.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 53-летнего ранее не судимого безработного жителя Бакмасихи. У него в ходе обыска и изъяли похищенный телевизор.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Мужчина дал признательные показания.

Где еще, по-вашему, можно использовать информацию об отпечатках пальцев?

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