Оставил отпечатки на месте преступления барабинец

По отпечаткам пальцев нашли грабителя в селе Бакмасиха. Днем в полицию сообщили о краже в одном из домов села. В ночное время неизвестный, сломав дверной запор, проник в дом и похитил телевизор и две печные конфорки.
На месте следственно-оперативная группа изъяла следы пальцев рук предполагаемого преступника, а также металлический лом. С помощью лома, предположительно, и вскрыли дверь.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 53-летнего ранее не судимого безработного жителя Бакмасихи. У него в ходе обыска и изъяли похищенный телевизор.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Мужчина дал признательные показания.
Где еще, по-вашему, можно использовать информацию об отпечатках пальцев?
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One Comment
По отпечаткам пальцев нашли такого же грабителя, как и космонавта. Грабеж и кража — это разные виды преступлений. В данном случае, не грабитель, а — воришка. Ибо совершено ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ. Грабеж — это когда имуществом (или ценностями, деньгами) завладели открыто, на глазах у жертвы или свидетелей. Соответственно, ограбление является более тяжким видом преступления и срок наказания, как правило выше. Так что не надо простого воришку наделять статусом грабителя или разбойника, или… космонавта.