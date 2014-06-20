Осудили за насилие барабинцев

43 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, рассмотрено судьями в 2016 году. Сюда относятся дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, о побоях, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, о преступлениях, связанных с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетн их и неуплате средств на содержание детей, о кражах и вымогательстве денежных средств.

По результатам рассмотрения всех уголовных дел осуждено 35 лиц. Их приговорили к различным видам наказания, в том числе четверо лишились свободы.

Например, по приговору районного суда одного гражданина признали виновным в том, что в течение 2014-15 годов совершал развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 14 и 16 лет.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Назначена принудительная мера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра.

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