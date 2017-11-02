От нас ушла Ирина Щербинина

На 55-м году ушла из жизни Ирина Щербинина. Это большая потеря для культуры Куйбышева. Не стало энергичного человека, инициативного руководителя, талантливого музыканта.

Ирина Ивановна с семьей переехала в Куйбышев меньше 20 лет назад. С тех пор ее успели узнать все, кто увлечен песней. Она создала студию авторской песни «Алые паруса», в которой учатся петь, играть на гитаре, выражать свои чувства поколения куйбышевцев.

Благодаря усилиям и стараниям этой деликатной женщины Куйбышев стал площадкой всероссийского фестиваля авторской песни «Здравствуйте, люди мои дорогие!». В нынешнем октябре он опять собрал десятки участников с самыми громкими именами. Все хлопоты по организации фестиваля, в том числе и часть финансовых, брала на себя Ирина Щербинина.

Она много работала: в гимназии №1, ДК имени Куйбышева. Не берегла себя. Может быть, поэтому ее настигла непродолжительная, но тяжелая болезнь.

Горожане скорбят по поводу потери светлого, глубокого человека, любящей и заботливой матери, и выражают соболезнование ее сыновьям Ивану и Михаилу. Прощание с Ириной Ивановной состоится завтра, 3 ноября, в 12 часов по адресу: квартал 14, дом 6.

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