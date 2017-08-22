Отключат электроэнергию в Барабинске

Отключение электроэнергии с 09-00 до 17-00 планируется в сентябре в Барабинске. Это связано с ремонтными работами по техническому обслуживанию электроустановок.

Филиал Западные электрические сети АО «РЭС» планово отключит электроэнергию по следующим барабинским адресам:

ул.Апарина 38-50, 45-53, ул.Байдукова 16-28, 19-33, пер.Веточный 1А-13, 2-30, пер.Водопроводный 3-5/1, 7-37, пер.Вокзальный 1, пер.Глухой 5,7, ул.2-я Деповская 1-19, 2А-2/2, ул.Дачная 38, ул.Ермака 16-18, ул.Зеленая 5, 2-8, 9-23, 12/1-48, 25-59, 52-70, 77-87, ул.Здвинская 5-17, 8-20,

пер.Индустриальный 8-26А, 11-37, ул.К.Маркса 32-72, 33-73, 73-93, 117, ул.Калинина 55-71, 50-56, ул.Канальная 6, 3-7, ул.Кирова 11-17, 36-48, 42А, ул.Комарова 18-22, 25-27, ул.Коммунистическая 18 (пристройка), 31-39, пер.Кооперативный 1-4, ул.Котовского 11-27, 10-20, ул.Куйбышева 1-25, 2-12, 14-26, 27-33, 35-47, ул.Ларионова 2, 4, 15-57, 10-58, 14А, 40,

ул.Ленина 132-152, 156-178, 151-169, 175-227, ул.Луговая 1-13, 2-18, 15-21, 20-28, 23-25, 40, ул.Луначарского 101-147, 108-150, ул.М.Расковой 1-5, 2, 2А, 2Б, ул.Малая 1, 3, 3Б, 3В, 2-4, пер.Майский 1-7, 2-6,

ул.Мира 29-57, 6-50, 52, 59, ул.Московская 1-29, пер.Новопокровский 39-45, ул.Октябрьская 19-59, 32-46, 50-96, 63-73, 65, 88, 106, ул.Омская 19-29, ул.Островского 10, 13, 19-25, 27, 28, 29, 32-38, 40,

ул.Озерно-Моховая 1-17, 4-12, ул.Папшева 1-73, 6-60, ул.Победы 61, ул.Покровского 3-37, 2-30, ул.Пушкина 7, 9, 12, 13, 14-18, 29-33, 20-52, пер.Профессиональный 1-8, 9-11, 12-16, ул.Пролетарская 1-67, 2-24, пер.Рабочий 1, 2, 10, ул.Р.Люксембург 23-45, 24А-42, 44-68, 49-77,

пер.Работницы 1-5, 2-4, 10, 9-11, пер.Степной 1-11, 2-14, пер.Трудовой 1, 2-6, 5-12, 11, 16, ул.Ульяновская 72, 74, 76, 80, 86, 88, 103-131, 137, ул.Фрунзе 14, ул.Челюскина 12-42, 44-92, ул.Черняховского 4-6, 5-13, 8-20, ул.Юбилейная 1-21, ул.8Марта 2, 3, 4,ул.9Мая 1-9, 2-14, 11, 16.

В течение месяца возможны корректировки проведения плановых работ. Справки по телефону: 2-30-61.