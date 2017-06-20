Отключили коммунальные услуги. Что делать?

Каждый из нас сталкивался с приостановлением или ограничением предоставления коммунальных услуг. Зачастую это становится полной неожиданностью. Надеемся, что этот нормативный акт поможет вам

разобраться, что такое приостановление или ограничение коммунальных услуг, и в каком порядке оно должно производиться.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе (далее – ТО в Барабинском районе) информирует о специальном разделе Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 (далее — Правила) об ограничении и

приостановлении предоставления коммунальных услуг.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Ограничение предоставления коммунальной услуги — временное уменьшение исполнителем объема (количества) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) введение им графика предоставления коммунальной услуги в течение суток.

Приостановление предоставления коммунальной услуги — временное прекращение исполнителем подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.

В случае, когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг.

ЗНАЙТЕ! Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

КОГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

В соответствии с п.115 Правил исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае:

появления или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение — с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий — с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента

возникновения такой необходимости;

возникновения такой необходимости; выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения — с момента выявления несанкционированного подключения;

использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, с момента выявления нарушения;

получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, со дня, указанного в документе соответствующего органа.

В 2-х первых случаях п. 115 Правил исполнитель обязан, в соответствии с п. 104 Правил, зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг, а также в течение суток с даты ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин, указанных в 2-х первых и последнем подпунктах п. 115 Правил.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В соответствии с п.117 Правил исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае:

неполной оплаты потребителем коммунальной услуги — через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя;

проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, — через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

Неполная оплата потребителем коммунальной услуги — наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере,превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу,

исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид

коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.

В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. Здесь исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.

Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или

приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:

исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашениязадолженности в течение 20 дней со дня передачи его потребителю

предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения (предупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения));

предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения (предупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения)); при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной коммунальной услуги с предварительным (за 3-е суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;

при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с предыдущим подпунктом либо принепогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения — с предварительным (за 3-е суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если исполнитель не принял решение

возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

ЗНАЙТЕ! Ограничение или приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, не

допускается, за исключением случаев, указанных в первых 2-х и последнем подпунктах п.115 Правил.

Действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к:

повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством

Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.