Откроется детский центр в Куйбышеве

16 января 2017 года на базе куйбышевского Дома ребенка начнет работу отделение ранней помощи детям от года до 6 лет. Курс реабилитации по назначению врача смогут проходить дети из 17 районов области от Коченево до Татарска. Учитывая возраст малышей, находиться в реабилитационном центре они будут с мамами.

Как пояснил главврач Дома ребенка Валентин Столицин, решение об открытии отделения принято Министерством здравоохранения области в связи с сокращением количества детей-сирот. В первой половине двухэтажного здания, рассчитанного на 120 мест, теперь будет содержаться только 40 детей. Вторую часть полностью займет реабилитационный центр, рассчитанный на 20 коек с круглосуточным пребыванием мамы и ребенка.

Валентин Столицин,

главный врач куйбышевского специализированного Дома ребенка:

Первые три месяца будут пробными. Посмотрим, как люди пойдут, как что… Если будет чего-то не хватать для работы, тогда будем думать. В принципе, у нас есть хорошая база, специалисты… Мы будем делать все то, что делали до этого для детей-сирот. Сейчас мы готовимся к открытию.

Получить квалифицированную медицинскую помощь смогут дети с поражением центральной и периферической нервной системой, ДЦП, задержкой психоречевого и моторного развития. С ними будут работать логопед, дефектолог, психолог, невролог. Малышей ждут ЛФК и физиопроцедуры.

Всего в Новосибирской области откроется три реабилитационных центра. Наряду с Куйбышевским районом, отделения ранней помощи будут созданы на базе первого и второго Домов ребенка города Новосибирска.

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