Откровения взрослой женщины
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Откровения взрослой женщины

Автор: | Опубликовано 10 февраля 2017 в 02:57
Рубрика: Зарисовки | Просмотров: 27 | Комментариев нет

«… среди людей всегда находятся личности

 со странностями. Без них мир стал бы просто скучен»

Артур Конан Дойл.  Происшествие на вилле «Три конька»

 

Моей дочери

           Наверное, эти слова я должна была сказать себе давно.  Не сказала, потому что зрела и шла к  этому долго, трудно, через ошибки, боль, непонимание и отчаяние.

В молодости, выйдя замуж за сильного человека, я считала, что женщине не нужно быть сильной, если рядом есть такое надежное плечо. Сейчас,  по прошествии 35-ти лет, я думаю совершенно иначе.  Я поняла, что человек, а тем более женщина, должна быть сильной духом всегда. Независимо от того, кто и какой человек  рядом с ней.  Крепость духа женщины очень много значит для семьи. Сильные духом, целеустремленные, упорные и  выдержанные, со спокойным нравом женщины — клад,   этакий подарок судьбы  мужчине и их будущим детям.   Сила и мудрость  женщины  не в том, что она зарабатывает деньги  и везет семью на своих плечах, сила женщины  в  собранности, организованности, дисциплинированности, в умении выделять главное и настойчиво идти к своей цели.   Женщина способна концентрировать всю свою волю, дух, силу и   выбираться, выкарабкиваться, подниматься и  каждый раз становиться более зрелой  и мудрой в любых жизненных коллизиях.  Природа дала женщине для достижения этой  цели огромный арсенал средств: живой ум, замечающий все нужные мелочи, острую интуицию, смекалку  и огромную физическую силу.  Для многих (не всех — у каждой свое предназначение) женщин смыслом жизни становится замужество и семья.  Главным своим предназначением большинство женщин считает непременное рождение детей, выполнение миссии, данной ей  матушкой-природой. Все так.   Но  никогда нельзя становиться «рабой» семьи. Всегда нужно оставлять пространство — святая святых — для своего  личного существования, своих интересов, хобби и просто для уединения с самой собой — категорически необходимое условие для счастья и хорошего настроения.  Нельзя растворяться в семье,  обволакивать своей заботой и опекой как мужа, так и детей. У близких тоже должно быть время и место почувствовать себя  самостоятельными (независимо от возраста и условий жизни). Не обязательно местом уединения должна стать отдельная комната,  для детей этим местом отлично может стать игровое  место под столом. Охолонуть и привести мысли в порядок иногда необходимо   всем. Детям нужно просто научиться находиться в  уединенном месте, учиться самостоятельности и свободе.

На мой взгляд, жертвенность — не самое хорошее качество русской женщины. Часто этот порыв не оценивается по достоинству и наступает разочарование — самое неприятное долгоиграющее чувство. Никогда не следует  забывать о своих интересах, то, что  мама  имеет право  на свои женские «штучки», салоны красоты, кино и театр, дети должны  понимать с раннего детства.  Интересы, желания и хотения  детей не должны быть преобладающими, преобладать должен женский, материнский  разум.  Мама должна балансировать на трех  канатах: она сама, муж и дети…  Думаю с последовательностью я не ошиблась.

Надо любить себя, уважать себя, никогда не быть жертвой и ни за что не культивировать в себе чувство вины. Чувство вины  занижает самооценку и не   дает позитивного развития личности.  Жить на позитиве женщине просто необходимо.  Только в этом случае будут счастливы дети, будет лад в семье. Самореализация для женщины — воздух, без которого немыслима счастливая жизнь, а что уж говорить об удовлетворенности жизнью  и  высокой оценке окружающими?!

Мои школьные друзья в переписках напомнили мне, какой доброй и наивной я была в школе. Это правда. Я знаю и помню  себя совсем другой, не такой, какой знает меня семья.

Наивная, доверчивая, но всегда умеющая найти правильную дорогу и «правильно» прожившая свою юность. Я не сделала всех глупостей и ошибок, которые должен пережить  человек в юности.  Так решила  для себя я сама. Создавать проблемы и потом решать их  —  мне не нравилось. Как-то я обошлась без сложностей переходного возраста.  Может потому, что я поздний ребенок?  А может потому, что не хотела учиться  быть сильной и преодолевать трудности? Как знать… А вот учеба и тяга к знаниям — мои постоянные спутники.  До сих пор я люблю постигать что-то новое, без помощи посторонних изучаю и осваиваю компьютерные  программы. Мне нравится учиться, говорю об этом откровенно, не стесняясь возраста.  Учиться  — безумно интересно.

Как-то исподволь, незаметно, моим жизненным принципом стал перфекционизм. Не сразу,  постепенно.  Наверное, потому, что, если у меня будут  лучший муж, лучшие дети, то и я сама буду лучшей. Тогда меня можно будет  любить, оценивать мои поступки  и жертвы по достоинству.  Не случилось,  я ошибалась. И ошибаюсь до сих пор. Перфекционизм сыграл со мной злую шутку.   Я хороший специалист в своей профессии, но  работать с не очень умными людьми, стоящими выше меня рангом, у меня не очень получалось. Вернее получалось отлично, если  мне не мешали. Выполнять  откровенно глупые указания мне не позволяло мое достоинство.  Я всегда на все имела свое независимое мнение — такие люди не очень удобны. Зато, как удобно мне жить   не кривя душой, без лести и вранья!  Ничем  лишним не надо нагружать  память, меня невозможно поймать на лжи и вывести «на чистую воду».   Уверена, не всегда и не везде можно и нужно говорить правду. Народная мудрость гласит: «Говори, что думаешь, думай, что говоришь!».  Как-то так сложилось — да простят меня люди! Ну не могу  лгать  и —  все! Может это не самое лучшее мое качество, скорее   огромный недостаток. Ведь не каждый человек способен слушать и слышать  правду. Тем более, что правда — это философская категория,  правд может быть много, истина — одна.  Хорошо  (и плохо одновременно!) что большая часть этих «неудобств» падает на голову терпеливого мужа. Знаю истину, что лучше промолчать, но справляюсь с этим плохо.  Кажется, знаю про себя все, а жить в мире, ладу с собой не получается.   Скорее, я —  бунтарь по натуре,  не умею и не хочу просто плыть по течению и жить  по принципу «куда кривая выведет».

Прекрасно понимаю, что иногда надо не суетиться, остановиться, расслабиться и…подождать. Многие «проблемы» уйдут сами собой, потому что и не проблемы это вовсе, а умение женщин фантазировать,  домысливать, придумывать  и переживать …

Еще я убедилась в том, что браки, основанные на расчете или на дружбе, более крепкие, чем браки по любви.  Любовь в жизни женщины занимает особое место.  Главное  что-то или кого-то ЛЮБИТЬ. ПРОСТО ЛЮБИТЬ. Не обязательно мужчину. Можно любить жизнь, искусство, детей, родителей, людей, животных. Главное — быть кому-то нужной и отдавать свою нежность, тепло и ласку, получать взамен  хорошее настроение и минуты счастья. Любовь и страсть быстро проходят, а дружба и доверие — более постоянные чувства и могут быть хорошим фундаментом для брака и семьи.  Это то, чем надо дорожить. Это то, что надо стараться сохранить и ни в коем случае не терять.

***

Между первой и этой частью повествования  прошло довольно много времени.

Поняла о себе еще кое-что.   Мое внутреннее одиночество — это крик души. Мне так хорошо наедине с собой! Давно поняла, как тонко воспринимаю мир, чувствую все его оттенки и нюансы, докапываюсь до глубинной сути вещей и понятий. Это дано не каждому.  Есть люди реалисты, твердо стоящие на земле, с минимальным набором чувств, эмоций, переживаний. Мне же надо немного «парить» над землей, моей душе и мыслям нужен полет, фантазия  и свобода. Называй это как хочешь. Идеализм, романтизм, инфантилизм…

Жизнь привела меня к самой себе.  Люблю яркие краски, цветы, солнце, небо, землю, людей, очень люблю своих детей. Могу быть доброй и злой, агрессивной и уравновешенной, непонятной и искренней, невыдержанной и спокойной, но никогда коварной и подлой, лживой и изворотливой.  Не надо укорять, такой меня  сделали природа и жизнь, другой уже не стану. Сама несу ответственность за свои ошибки и просчеты, радоваться моим достижениям позволяю всем.  Совсем редкие люди чувствуют меня, слышат мою душу и живут со мной «на одной волне».   И это совсем не близкие люди, но они существуют.  Некоторые когда-то присутствовали в моей жизни, с кем-то я совсем никогда не встречалась. Но мне очень важно знать, что на земле есть  люди, которые живут и чувствуют этот мир также, как и я, что у них та же система ценностей, а жить в моей системе ценностей совсем непросто.

 

Дорогая моя, возможно сейчас тебе неинтересны мои размышления, но я знаю, что придет время,  ты обязательно их прочтешь, и мы станем еще ближе…

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