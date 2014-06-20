Откровения взрослой женщины

«… среди людей всегда находятся личности

со странностями. Без них мир стал бы просто скучен»

Артур Конан Дойл. Происшествие на вилле «Три конька»

Моей дочери

Наверное, эти слова я должна была сказать себе давно. Не сказала, потому что зрела и шла к этому долго, трудно, через ошибки, боль, непонимание и отчаяние.

В молодости, выйдя замуж за сильного человека, я считала, что женщине не нужно быть сильной, если рядом есть такое надежное плечо. Сейчас, по прошествии 35-ти лет, я думаю совершенно иначе. Я поняла, что человек, а тем более женщина, должна быть сильной духом всегда. Независимо от того, кто и какой человек рядом с ней. Крепость духа женщины очень много значит для семьи. Сильные духом, целеустремленные, упорные и выдержанные, со спокойным нравом женщины — клад, этакий подарок судьбы мужчине и их будущим детям. Сила и мудрость женщины не в том, что она зарабатывает деньги и везет семью на своих плечах, сила женщины в собранности, организованности, дисциплинированности, в умении выделять главное и настойчиво идти к своей цели. Женщина способна концентрировать всю свою волю, дух, силу и выбираться, выкарабкиваться, подниматься и каждый раз становиться более зрелой и мудрой в любых жизненных коллизиях. Природа дала женщине для достижения этой цели огромный арсенал средств: живой ум, замечающий все нужные мелочи, острую интуицию, смекалку и огромную физическую силу. Для многих (не всех — у каждой свое предназначение) женщин смыслом жизни становится замужество и семья. Главным своим предназначением большинство женщин считает непременное рождение детей, выполнение миссии, данной ей матушкой-природой. Все так. Но никогда нельзя становиться «рабой» семьи. Всегда нужно оставлять пространство — святая святых — для своего личного существования, своих интересов, хобби и просто для уединения с самой собой — категорически необходимое условие для счастья и хорошего настроения. Нельзя растворяться в семье, обволакивать своей заботой и опекой как мужа, так и детей. У близких тоже должно быть время и место почувствовать себя самостоятельными (независимо от возраста и условий жизни). Не обязательно местом уединения должна стать отдельная комната, для детей этим местом отлично может стать игровое место под столом. Охолонуть и привести мысли в порядок иногда необходимо всем. Детям нужно просто научиться находиться в уединенном месте, учиться самостоятельности и свободе.

На мой взгляд, жертвенность — не самое хорошее качество русской женщины. Часто этот порыв не оценивается по достоинству и наступает разочарование — самое неприятное долгоиграющее чувство. Никогда не следует забывать о своих интересах, то, что мама имеет право на свои женские «штучки», салоны красоты, кино и театр, дети должны понимать с раннего детства. Интересы, желания и хотения детей не должны быть преобладающими, преобладать должен женский, материнский разум. Мама должна балансировать на трех канатах: она сама, муж и дети… Думаю с последовательностью я не ошиблась.

Надо любить себя, уважать себя, никогда не быть жертвой и ни за что не культивировать в себе чувство вины. Чувство вины занижает самооценку и не дает позитивного развития личности. Жить на позитиве женщине просто необходимо. Только в этом случае будут счастливы дети, будет лад в семье. Самореализация для женщины — воздух, без которого немыслима счастливая жизнь, а что уж говорить об удовлетворенности жизнью и высокой оценке окружающими?!

Мои школьные друзья в переписках напомнили мне, какой доброй и наивной я была в школе. Это правда. Я знаю и помню себя совсем другой, не такой, какой знает меня семья.

Наивная, доверчивая, но всегда умеющая найти правильную дорогу и «правильно» прожившая свою юность. Я не сделала всех глупостей и ошибок, которые должен пережить человек в юности. Так решила для себя я сама. Создавать проблемы и потом решать их — мне не нравилось. Как-то я обошлась без сложностей переходного возраста. Может потому, что я поздний ребенок? А может потому, что не хотела учиться быть сильной и преодолевать трудности? Как знать… А вот учеба и тяга к знаниям — мои постоянные спутники. До сих пор я люблю постигать что-то новое, без помощи посторонних изучаю и осваиваю компьютерные программы. Мне нравится учиться, говорю об этом откровенно, не стесняясь возраста. Учиться — безумно интересно.

Как-то исподволь, незаметно, моим жизненным принципом стал перфекционизм. Не сразу, постепенно. Наверное, потому, что, если у меня будут лучший муж, лучшие дети, то и я сама буду лучшей. Тогда меня можно будет любить, оценивать мои поступки и жертвы по достоинству. Не случилось, я ошибалась. И ошибаюсь до сих пор. Перфекционизм сыграл со мной злую шутку. Я хороший специалист в своей профессии, но работать с не очень умными людьми, стоящими выше меня рангом, у меня не очень получалось. Вернее получалось отлично, если мне не мешали. Выполнять откровенно глупые указания мне не позволяло мое достоинство. Я всегда на все имела свое независимое мнение — такие люди не очень удобны. Зато, как удобно мне жить не кривя душой, без лести и вранья! Ничем лишним не надо нагружать память, меня невозможно поймать на лжи и вывести «на чистую воду». Уверена, не всегда и не везде можно и нужно говорить правду. Народная мудрость гласит: «Говори, что думаешь, думай, что говоришь!». Как-то так сложилось — да простят меня люди! Ну не могу лгать и — все! Может это не самое лучшее мое качество, скорее огромный недостаток. Ведь не каждый человек способен слушать и слышать правду. Тем более, что правда — это философская категория, правд может быть много, истина — одна. Хорошо (и плохо одновременно!) что большая часть этих «неудобств» падает на голову терпеливого мужа. Знаю истину, что лучше промолчать, но справляюсь с этим плохо. Кажется, знаю про себя все, а жить в мире, ладу с собой не получается. Скорее, я — бунтарь по натуре, не умею и не хочу просто плыть по течению и жить по принципу «куда кривая выведет».

Прекрасно понимаю, что иногда надо не суетиться, остановиться, расслабиться и…подождать. Многие «проблемы» уйдут сами собой, потому что и не проблемы это вовсе, а умение женщин фантазировать, домысливать, придумывать и переживать …

Еще я убедилась в том, что браки, основанные на расчете или на дружбе, более крепкие, чем браки по любви. Любовь в жизни женщины занимает особое место. Главное что-то или кого-то ЛЮБИТЬ. ПРОСТО ЛЮБИТЬ. Не обязательно мужчину. Можно любить жизнь, искусство, детей, родителей, людей, животных. Главное — быть кому-то нужной и отдавать свою нежность, тепло и ласку, получать взамен хорошее настроение и минуты счастья. Любовь и страсть быстро проходят, а дружба и доверие — более постоянные чувства и могут быть хорошим фундаментом для брака и семьи. Это то, чем надо дорожить. Это то, что надо стараться сохранить и ни в коем случае не терять.

***

Между первой и этой частью повествования прошло довольно много времени.

Поняла о себе еще кое-что. Мое внутреннее одиночество — это крик души. Мне так хорошо наедине с собой! Давно поняла, как тонко воспринимаю мир, чувствую все его оттенки и нюансы, докапываюсь до глубинной сути вещей и понятий. Это дано не каждому. Есть люди реалисты, твердо стоящие на земле, с минимальным набором чувств, эмоций, переживаний. Мне же надо немного «парить» над землей, моей душе и мыслям нужен полет, фантазия и свобода. Называй это как хочешь. Идеализм, романтизм, инфантилизм…

Жизнь привела меня к самой себе. Люблю яркие краски, цветы, солнце, небо, землю, людей, очень люблю своих детей. Могу быть доброй и злой, агрессивной и уравновешенной, непонятной и искренней, невыдержанной и спокойной, но никогда коварной и подлой, лживой и изворотливой. Не надо укорять, такой меня сделали природа и жизнь, другой уже не стану. Сама несу ответственность за свои ошибки и просчеты, радоваться моим достижениям позволяю всем. Совсем редкие люди чувствуют меня, слышат мою душу и живут со мной «на одной волне». И это совсем не близкие люди, но они существуют. Некоторые когда-то присутствовали в моей жизни, с кем-то я совсем никогда не встречалась. Но мне очень важно знать, что на земле есть люди, которые живут и чувствуют этот мир также, как и я, что у них та же система ценностей, а жить в моей системе ценностей совсем непросто.

Дорогая моя, возможно сейчас тебе неинтересны мои размышления, но я знаю, что придет время, ты обязательно их прочтешь, и мы станем еще ближе…