Открылся реабилитационный центр в Куйбышеве

16 января отделение ранней помощи куйбышевского специализированного Дома ребенка приняло своих первых пациентов. Это дети в возрасте от 0 до 6 лет, имеющие поражения нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Проходить реабилитацию они будут вместе с мамами. Продолжительность лечения — до трех недель, в зависимости от патологии.

Отделение расчитано на 20 детей. Для удобства мам и малышей есть все необходимое — две спальни, две игровые комнаты, место для приема пищи, холодильник и даже стиральная машина-автомат. Ребенку и его законному представителю обеспечено проживание, питание, разработка и реализация индивидуальной программы, а также консультирование и информационная поддержка родителей.

Ирина Володина,

заместитель гл. врача Дома ребенка:

Это очень удобно, когда все процедуры сосредоточены в одном месте, и пациенты не ограничены во времени. Раньше маме нужно было носить ребенка в реабилитационный центр при детской поликлинике. Если малышу год, то это ей ещё по силам. А если ему лет пять, то уже затруднительно делать это каждый день. Зимой надо ребенка одеть, раздеть… Кроме того, между тепловыми и физиопроцедурами должна быть пауза не менее двух часов. И это время надо находиться в центре. Сейчас все можно будет делать в стационаре, не спеша.

Для оформления документов при поступлении в отделение ранней помощи необходимо иметь направление участкового врача-педиатра с данными о проведенных обследованиях. Потребуется выписка из истории развития ребенка с указанием диагноза и результатов обследования, в том числе: ЭКГ, НСГ – для детей до 1 года; заключения невролога и травматолога-ортопеда – для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; заключения оториноларинголога, окулиста (глазное дно) и психиатра – для детей с психическими нарушениями. Кроме этого, необходимо: заключение о наличии (отсутствии) лекарственной и пищевой аллергии, сертификат профилактических прививок и справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями от врача-педиатра.

Из документов потребуются свидетельство о рождении ребенка (с копией), полис обязательного медицинского страхования и паспорт законного представителя. Если имеется индивидуальная программа реабилитации, то ее тоже следует приложить.

Обязательные результаты обследований для госпитализации:

— общий анализ крови, общий анализ мочи (действительны 10 дней);

— кал на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз (действительны 10 дней);

— мазок из носа и зева на BL (действителен 10 дней);

— кал на дизгруппу для детей до двух лет (действителен 7 дней);

— обследование на туберкулез (реакция Манту или альтернативные методы, позволяющие исключить наличие заболевания).

Для лиц по уходу за ребенком необходимо предоставить:

— паспорт;

— полис обязательного медицинского страхования;

— ФЛГ (действительна 1 год);

— мазок из зева и носа на BL (действителен 10 дней);

— кровь на RW (действительна 10 дней);

— результаты исследования кала на гельминты, соскоба на энтеробиоз, исследования на кишечные инфекции (действительны 10 дней);

— справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями (действительна 3 дня).

Программа реабилитации составляется для каждого ребенка индивидуально. Лечение проводится бесплатно.



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