Открыты вакансии для выпускников в Куйбышеве

Работодатели Новосибирской области предлагают выпускникам вузов, лицеев и колледжей свыше 3400 вариантов вакансий. Это варианты трудоустройства для молодых людей, получивших профессиональное образование, но не имеющих стажа работы.

Вакансии без требования к опыту работы заявили более 1030 работодателей региона. При этом 61% заявленных предложений о работе – вакансии для выпускников колледжей и лицеев Новосибирской области.

Высоко востребованы воспитатели, медсестры, менеджеры, повара, продавцы, слесари, трактористы, швеи, фармацевты, фельдшеры. Есть предложения и для представителей редких профессий. Например, АО НЭВЗ-Керамикс ищет специалиста, знающего тонкости технологического процесса металлизации легкоплавкими проволочными материалами – металлизатора.

В МБУ молодежный центр Дом Молодежи Первомайского района г. Новосибирска требуется осветитель, а МКУК «КДЦ Баганского района» Новосибирской области готово трудоустроить режиссера. Среди одних из самых востребованных специалистов с высшим образованием – медицинские работники и педагоги.

Со списком вакансий для трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных учреждений без требований к стажу работы можно ознакомиться на сайте минтруда Новосибирской области в разделе «Профобразование»- http://www.mintrud.nso.ru/page/55.

Вы ознакомились с перечнем вакансий для молодежи в Новосибирской области?

Еще по теме: Вакансии в полиции Куйбышева