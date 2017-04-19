Отменили 15-процентное повышение тарифов ЖКХ

Отменил 15-процентное повышение тарифов на услуги ЖКХ Владимир Городецкий. Об этом сообщили коллеги на sib.fm, kommersant и rbc.ru.

Губернатор Новосибирской области сообщил о решении отменить повышение тарифов. Платежи за ЖКХ увеличат на 4%, как и рекомендовало правительство РФ.

Планировалось, что тарифы на коммунальные услуги увеличатся в области с 1 июля этого года сразу на 15%, пишет sib.fm. Жители Новосибирска провели серию митингов против повышения тарифов, они выступали за рост стоимости коммунальных услуг в 4 %. В Новосибирске прошли семь митингов.

В беседе с журналистами Владимир Городецкий говорил, что учитывал мнения, высказанные не только на митингах. Он встречался с профсоюзами, общественной палатой, ОНФ, общественниками. Подчеркнул, что власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ.

Фото из открытых источников

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