Отменили Лыжню России в Куйбышеве

Массовую лыжную гонку в Куйбышеве перенесли на 25 февраля. Как сообщила Елена Фельзина, начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации района, 9 февраля в конце рабочего дня из департамента физической культуры и спорта Новосибирской области пришла телефонограмма, в которой сообщается, что «Лыжня России — 2017», назначенная на 11 февраля, отменяется в связи с погодными условиями (возможное похолодание на выходные до -34 градусов).

Вы огорчены отменой «Лыжни России»?