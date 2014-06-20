Отобрал телефон у отца в Куйбышеве

Куйбышевские полицейские раскрыли два грабежа. 18 января в доме в 15-м квартале г. Куйбышева у 60-летнего мужчины неизвестный отобрал сотовый телефон. О случившемся было сообщено в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 37-летний сын потерпевшего. От него уже получены признательные показания.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

19 января у дома в 1-м квартале г. Куйбышева трое неизвестных отобрали у 64-летней прохожей сумку, в которой находились денежные средства и телефон. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержаны трое ранее несудимых подростков, от которых получены признательные показания. По данному факту проводится проверка.

По какой причине сын грабит отца?

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