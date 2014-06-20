Отрабатывают версию поджога в Барабинске

Сгорел тюк сена в селе Устьянцево. Он лежал в огороде одного из жителей улицы Кузнечной. На тушение выезжали городские спасатели — ПЧ-51 — и сельская добровольная пожарная дружина.

Как уточнили в отделе надзорной деятельности, идет проверка предварительной версии пожара. Вероятно, его спровоцировал конфликт между хозяином усадьбы и его соседом. Если версия подтвердится, то информацию передадут в правоохранительные органы.

Вы знаете случаи, когда конфликт соседей заканчивался пожаром?

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