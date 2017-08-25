Отравили собак в квартале Б

Леденящую душу историю рассказали Елена Локтионова и Светлана Васина из барабинского квартала «Б». Небольшая стая собак жила во дворе. Жители подкармливали их. Собаки же были дружелюбными, охраняли соседские гаражи.

Щенков пристраивали с помощью объявлений. Так несколько собачьих семей мирно жили рядом с людьми. Рядом детская площадка, но животные были неопасны для играющих детей. В этом уверены и родители.

Около 1,5-2 недели назад соседские женщины ужаснулись происходящим — собак отравили. Они падали за землю и умирали. Одну из них видела Елена Локтионова под своим балконом. Рассказывая об этом, она не может сдержать слез.

Никакие службы сбором умерших животных не занимались. Соседские женщины относили их в мусорные баки. Школьники самостоятельно занимались захоронением.

Сейчас осталось две собаки, которые прячутся от людей. Не осталось даже щенков.

Жительницы квартала говорят о том, что нужно создавать приют. Таким способом решать проблему нечеловечно. Такое же право жить имеют люди, проводящие жизнь на улице в поисках спиртного и просящие мелочь у прохожих.

Вы поддерживаете жительниц квартала «Б»?

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