Отравили собак в квартале Б

Леденящую душу историю рассказали Елена Локтионова и Светлана Васина из барабинского квартала «Б». Небольшая стая собак жила во дворе. Жители подкармливали их. Собаки же были дружелюбными, охраняли соседские гаражи.
Щенков пристраивали с помощью объявлений. Так несколько собачьих семей мирно жили рядом с людьми. Рядом детская площадка, но животные были неопасны для играющих детей. В этом уверены и родители.
Около 1,5-2 недели назад соседские женщины ужаснулись происходящим — собак отравили. Они падали за землю и умирали. Одну из них видела Елена Локтионова под своим балконом. Рассказывая об этом, она не может сдержать слез.
Никакие службы сбором умерших животных не занимались. Соседские женщины относили их в мусорные баки. Школьники самостоятельно занимались захоронением.
Сейчас осталось две собаки, которые прячутся от людей. Не осталось даже щенков.
Жительницы квартала говорят о том, что нужно создавать приют. Таким способом решать проблему нечеловечно. Такое же право жить имеют люди, проводящие жизнь на улице в поисках спиртного и просящие мелочь у прохожих.
Вы поддерживаете жительниц квартала «Б»?
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