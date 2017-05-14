Отремонтируют три дороги в Куйбышеве

Более 30 миллионов планируется потратить в Куйбышеве нынешним летом на капитальный ремонт трех дорог. Письмо о выделении так называемых денежных лимитов направлено министру дорожного хозяйства области.

Если деньги поступят в город, заасфальтируют участки трех улиц, по которым проложены маршруты общественного транспорта.

Это Партизанская до светофора у ГИБДД – планируется потратить 9 миллионов рублей, Каинская от Советской до объездной — 15 млн 400 тысяч, Куйбышева от Закраевского до перекрестка — чуть более 6 млн рублей.

Дополнительно город освоит около 13 млн, котороые выделит район на территории вокруг образоввательных учреждений. Заасфальтируют территорию вокруг школы №10 и попутно два проезда в 1 квартал с двух сторон школы. Положат асфальт вокруг школы-интерната. Возле школы №5 проведут щебенение дороги.

По программе капремонта дорог, действующей в области в 2015-22 годах, у Куйбышева останется еще 14 млн неосвоенных средств. По словам главы города Алика Андронова, это не значит, что денег дадут копейка в копейку. Администрация города направила письмо на имя губернатора о том, что предстоит сделать в Куйбышеве за пять лет накануне 300-летнего юбилея.

Алик Андронов,

глава города:

Дана оценка нашей инициативе о работе к 300-летию города. Думаю, будет гарантия, что средства по всем программам будут поступать дополнительно. 300 лет — серьезная дата. Сможем провести капитальный ремонт и других дорог.

Сейчас в Куйбышеве идет ямочный ремонт. Напомним, на его проведение из городского бюджета выделено 2,5 млн рублей. Планируется ремонт на площади 2 200 квадратных метров автодорог. Срок окончания работ – июнь.

В план ямочного ремонта включены 25 улиц, в том числе 1-я Красноармейская, о ямах на проезжей части дороги которой «Аспект» писал 26 апреля. Как пояснил директор городской службы дорожного хозяйства Сергей Дзезюля, при планировании ямочного ремонта комиссионно проводится объезд всех улиц города. При этом учитывается мнение жителей.

Какую улицу нужно обязательно отремонтировать в городе?

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