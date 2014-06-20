Охотники против
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Охотники против

Автор: | Опубликовано 7 февраля 2017 в 12:30
Рубрика: Такое мнение | Просмотров: 53 | Комментариев нет

Пик волнений куйбышевских охотников пришелся на конец января.

Митинг состоится 12 февраля в 11 часов у здания детской школы искусств

Охотники узнали о продаже на аукционе в долгосрочную аренду на 49 лет угодий под названием Роговские гривы. Более того, выяснилось, что выставлены на аукционы аналогичные участки – Дупленская и Зоновская. Все они расположены в так называемой чумаковской зоне Куйбышевского района.

Подробнее здесь: http://8plus1.ru/ostaetsya-ezhikov-lovit-vozle-kujbysheva.xtml

Видео Дмитрия Радченко

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