Ожидают повышения тарифов на проезд в Барабинске

Перевозчики настаивают на повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Особенно активно за это выступают новосибирские транспортные компании. Говорят, что без немедленного повышения они просто разорятся. В какой-то момент не смогут выехать в рейс.

Другая сторона — департамент по тарифам области — требует сначала открыть все свои расходы. Сюда относится официальная зарплата, а также расходы топлива. То есть должно быть экономическое обоснование повышения.

Недавно прошло заседание транспортного комитета Заксобрания, как пишут интернет-источники. Комитет потребовал от департамента принять решение о повышении платы за проезд на два рубля до 15 февраля. В чью сторону решится этот вопрос попробовали предположить барабинские перевозчики.

Денис Иванов,

заместитель директора ООО «Сибирь»:

Повышение тарифа, я считаю, должно быть ежегодным. Пусть хотя бы на уровень инфляции. От нас требуют налоги, повышения минимальной оплаты труда сотрудникам. Так как обеспечиваем бесплатным проездом льготные категории граждан, заработная плата должна быть 19 400 рублей. А мы уже два года ездим на одном тарифе. Как выживает перевозчик в условиях постоянного повышения цен? Он ездит на старом автопарке. Затраты идут на топливо, масла, налоги. А транспорт старый. Причем, выживать нужно всем — и муниципальным перевозчикам, и частным. Необходимо закладывать средства на новый автопарк. Думаю, за пару месяцев вопрос решат в пользу перевозчиков.

Нужно ли поддержать перевозчиков в условиях повышения цен?

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