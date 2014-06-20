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Морозы ожидаются в Куйбышеве и Барабинске
Морозы до -40 градусов ожидаются в Куйбышевском и Барабинском районах 22 декабря. Как сообщает сайт Яндекс. Погода, на территории Новосибирской области происходит довольно сложный атмосферный процесс.
С одной стороны, давление арктических воздушных масс с севера на южные регионы Сибири. С другой стороны, идет перенос циклонических систем с атмосферными фронтами и облачными полями из районов среднего и южного Урала на восток. Это дает смягчение температурного фона за счет развития облачности, снегопадов разной интенсивности и порывистых ветров с метелями.
До 22 декабря с учетом этих двух факторов ночью будет от –15 до –20, а по северу области до –30 …–36 градусов. Днем будет –9 …–14 градусов, а по северу до –20 градусов.
22-го числа прослеживается уже вторжение холодных воздушных масс после прохождения этих циклонов и усиление морозов до –28 …–33 градусов, а местами до –40 градусов мороза. Дневные температуры преимущественно до –24…–30 градусов, предупреждают синоптики.
Еще на прошлой неделе погода была совсем другой — 14 декабря оттепель побила рекорд столетней давности.
Как вы переносите большие морозы?
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От перепада температур у меня давление скачет и чувствую себя очень плохо , особенно это проявляется к часам 9 вечера . Ни сесть ни встать не могу , а когда ты в огромном доме совсем один , от этого еще страшнее . а мне всего 25 лет ….
Можете этот комментарий и не пропускать потому что наверно мы вас достали ! — 40 погодка ? а дома у нас — 10 ! СИДИШЬ ВОЗЛЕ ПЕЧЬКИ И ПРОКЛЯНАЕШЬ СВОЮ ЖИЗНЬ …. ИСКРЕННИ ЖЕЛАЮ ИСПЫТАТЬ ТАКОЙ ЖЕ УЖАС И СТРАХ НА ПРОТЯЖЕНИЯ 1.5 ЛЕТ КАК И Я !!!!!!!! КТО БЫ СМОГ ВЫЖИТЬ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ !? НАШ ДОМ МОЖНО НАЗВАТЬ » остаться в живых » кто выживет тот и получит квартиру … ПОСЛЕ ТАКОЙ ЖИЗНИ НУЖНО КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОХОДИТЬ . У МЕНЯ ВСЁ !
какой ужас,вы с ул.Октябрьская?Как вы морозы переживёте?Как можно с вами поговорить? Я обеспокоенна жизнью вашего дома и не раз писала в редакцию.