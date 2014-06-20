Морозы ожидаются в Куйбышеве и Барабинске

Морозы до -40 градусов ожидаются в Куйбышевском и Барабинском районах 22 декабря. Как сообщает сайт Яндекс. Погода, на территории Новосибирской области происходит довольно сложный атмосферный процесс.

С одной стороны, давление арктических воздушных масс с севера на южные регионы Сибири. С другой стороны, идет перенос циклонических систем с атмосферными фронтами и облачными полями из районов среднего и южного Урала на восток. Это дает смягчение температурного фона за счет развития облачности, снегопадов разной интенсивности и порывистых ветров с метелями.

До 22 декабря с учетом этих двух факторов ночью будет от –15 до –20, а по северу области до –30 …–36 градусов. Днем будет –9 …–14 градусов, а по северу до –20 градусов.

22-го числа прослеживается уже вторжение холодных воздушных масс после прохождения этих циклонов и усиление морозов до –28 …–33 градусов, а местами до –40 градусов мороза. Дневные температуры преимущественно до –24…–30 градусов, предупреждают синоптики.

Еще на прошлой неделе погода была совсем другой — 14 декабря оттепель побила рекорд столетней давности.

Как вы переносите большие морозы?

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