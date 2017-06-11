Оживляют Новочерновское озеро в Барабинске

Инициативная группа жителей города Барабинска провела уборку территории прибрежной зоны озера Новочерновское. Пасмурное небо и моросящий дождь не стали помехой людям, которые не оказались равнодушными и вышли на субботник. 14 человек взялись активно за уборку.

Надев болотные сапоги, вытаскивали из воды пластиковые бутылки, пакеты и даже автомобильные шины. И вот через некоторое время на берегу озера появился остров из заполненных больших мусорных мешков. А вдоль забора, что находится в нескольких метрах от берега водоема, уже красовался ряд высаженных молодых сосенок.

Зачем вам это нужно?

Лидер инициативной группы Петр Ощепков уже давно носил идею по очистке Новочерновского. И ускорить решение помогли друзья, приехавшие в гости из другого города. Они пожелали посмотреть водоем и удивились тому, что озеро оказалось заброшенным.

Обратившись к местным властям и депутатам, Ощепков рассчитывал на поддержку властей. Но откликнулись немногие. А некоторые депутаты и вовсе недоумевали: «Зачем вам это нужно?».

Но Петр стоял на своем: озеро нужно «оживить». В городской администрации пообещали поддержать в организации по расчистке территории. Но когда ожидаемые сроки прошли, активисты решили обратиться к населению.

Не остались безразличными некоторые жители Барабинска, несколько человек из Фонда «Рука помощи». Даже из города Куйбышева откликнулись люди. Инициаторы идеи весь рабочий инвентарь приобрели за свой счет. Сосновые саженцы безвозмездно выделил лесхоз. Депутат горсовета Сергей Скибо оказал поддержку: помог в организации вывоза мусора. Выразил желание оказывать дальнейшее содействие в проекте.

Маленький оазис в черте города медленно, но верно превращался в свалку. Некогда существовавший пляж безнадежно зарос травой и камышом. Не задумываясь о последствиях, люди сбрасывают в воду мусор, засоряют берега. А когда-то здесь был великолепный пляж. И ехать далеко не нужно: летом, в жаркий день пришел после работы и окунулся в прохладной воде. Об этом с гордостью вспоминают старожилы. И жильцы, чьи дома расположены рядом с прибрежной зоной, стараются следить за порядком. Каждую весну они расчищают прилегающую территорию.

«Под лежачий камень вода не течёт», — знаем мы старинную поговорку. Поэтому важнее словесной поддержки – дела. Осуществить идею Петра Ощепкова и его инициативной группы возможно. Сделать озеро жемчужиной Барабинска вполне реально.

Например, взять пробу воды и отправить в лабораторию. Очистить берег от зарослей травы и камыша. Вернуть пляж. Организовать зону отдыха для населения. Создать детскую площадку. На все это требуется финансовая поддержка.

Леность души не позволяет человеку развиваться. Безразличие уничтожает личность. Чтобы стало вокруг красиво и радостно, нужно начать, прежде всего, с себя.

Зачем Петру Ощепкову нужна эта кропотливая затея? Чтобы дом, в котором мы все живем, становился чище. Ведь хорошие, добрые начинания всегда найдут отклик в сердцах небезразличных людей. И появятся новые активисты. Придут люди, которые поймут, что им дорого место, где они живут.

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