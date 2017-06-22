Парень утонул на Чанах

Утонул молодой человек на озере Чаны в Барабинском районе. Это случилось сегодня, 22 июня. Как уточнили инспекторы барабинского отделения ГИМС , компания отдыхала на дамбе, не доезжая до базы отдыха «Бухта лазурная».

20-летний житель села Квашнино, купаясь, нырнул в воду и исчез. Инспекторы сообщают, что, предварительно, он утонул.

Это уже не первый случай трагедии на водоемах. В этом году два человека погибли на воде в Куйбышевском районе. Один — в Северном.

ГИМС обращается к жителям с просьбой быть осторожными на водоемах. Особенно стоит быть внимательным к себе и другим, когда распиваются спиртные напитки.

Легко ли на отдыхе быть бдительным?

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