Патриотический фестиваль состоялся в Куйбышеве
Фев09

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Патриотический фестиваль состоялся в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 9 февраля 2017 в 18:24
Рубрика: Культура | Просмотров: 31 | Комментариев нет

Ежегодный патриотический фестиваль «Россия — Родина моя!» состоялся в Куйбышеве. Зрителями фестиваля стали родители, гости, преподаватели и учащиеся куйбышевской Детской школы искусств.

На сцене выступали творческие коллективы ДШИ:

  • образцовый ансамбль народного пения «Светёлка»,
  • образцовый хор «Каинские соловушки»,
  • хор средних классов,
  • вокальные ансамбли.

Солисты: Киселёва Валерия, Зиновьева Анастасия, Новиков Ярослав, Некрасов Сергей, Байкова София, Журов Влад, Белобдеева Полина. Чтецы: Бобрик Лев, Лихошапко Александр.

В программе прозвучали стихи и песни о Родине, о войне и мире. Вёл программу фестиваля учащийся театрального отделения Малкеров Денис.

В завершении фестиваля всех участников наградили памятными дипломами. Такие мероприятия, безусловно, объединяют поколения, способствуя развитию уважения к истории, культуре своего народа, любви к родному краю и воспитанию достойных гражданин своей Родины.

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