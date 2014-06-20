Патриотический фестиваль состоялся в Куйбышеве

Ежегодный патриотический фестиваль «Россия — Родина моя!» состоялся в Куйбышеве. Зрителями фестиваля стали родители, гости, преподаватели и учащиеся куйбышевской Детской школы искусств.

На сцене выступали творческие коллективы ДШИ:

образцовый ансамбль народного пения «Светёлка»,

образцовый хор «Каинские соловушки»,

хор средних классов,

вокальные ансамбли.

Солисты: Киселёва Валерия, Зиновьева Анастасия, Новиков Ярослав, Некрасов Сергей, Байкова София, Журов Влад, Белобдеева Полина. Чтецы: Бобрик Лев, Лихошапко Александр.

В программе прозвучали стихи и песни о Родине, о войне и мире. Вёл программу фестиваля учащийся театрального отделения Малкеров Денис.

В завершении фестиваля всех участников наградили памятными дипломами. Такие мероприятия, безусловно, объединяют поколения, способствуя развитию уважения к истории, культуре своего народа, любви к родному краю и воспитанию достойных гражданин своей Родины.