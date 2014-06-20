Павел Пацуков: Как можно больше творчества!

Детство его проходило в репетиционных и концертных залах. В три года он вышел на сцену и заработал свой первый «гонорар». В 14 лет он стал руководителем коллектива. Он сделал танец своей профессией. География его концертов насчитывает десятки городов, количество наград сбивает со счета. Его приглашали в шоу «Танцы на ТНТ». Наш сегодняшний собеседник – известный в Барабинске и Куйбышеве хореограф-балетмейстер, руководитель Образцового коллектива «Шоу-группа Звезды» Павел Пацуков.

— Павел, как вышло, что вы решил танцевать? Кто оказал влияние на ваш выбор?

— Моя мама Наталья Николаевна Пацукова с самого детства нас с братом водила с собой на все концерты. Я вырос в коллективе «Шоу-группа «Звезды», который она основала 36 лет назад. Года в три или четыре я в первый раз вышел на публику. Помню, закончился концерт, народ стал выходить из зала, на сцене еще играл баянист Сергей Павлович Омельченко… Я вышел и под его аккомпанемент стал танцевать матросский танец. Зрители, увидев меня, остановились, а после танца подарили мне ворох конфет. С таким детством вопрос с выбором профессии не стоял.

— Какими танцевальными стилями вы владеете, и какой из них привлекает вас больше всего?

— Я народник. Учился в Алтайской государственной академии культуры и искусств. Но меня всегда привлекали бальные танцы. Мне больше нравится, когда работает парень с девушкой. Вдобавок, люблю латиноамериканскую программу, потому что это зажигательно, это столько энергии дает! Плюс брейк-данс. В коллективе мы ставим и народные, и эстрадные, и стилизованные номера. Если бы я был только балльник, то это было бы скучно.

— Если сравнить ваш характер с танцем, то каким бы танцем он был?

— Я, наверное, сравню его с самбо или ча-ча-ча. Это бомба!

— Вы такой взрывной и эмоциональный?

— Я по гороскопу весы. Но здесь неизвестно когда и куда перевесит чаша весов, от настроения зависит очень многое. Работает вечный закон «кнута и пряника». Если дети выступили хорошо и видно, что они стараются, то я всегда их похвалю. Но если они пришли и начали баловаться, приходится прикрикнуть, без этого никак.

— Два творческих человека в семье – это сложно?

— У меня супруга очень мудрая. Она всегда мне где-то уступит, в чем-то поможет. У нас с ней очень гармоничный союз. Мы всегда советуемся друг с другом. С Олесей я познакомился в 14 лет в Новосибирском лагере. Потом на время мы потерялись, но судьба свела нас вновь. Я приехал за ней в Искитим, откуда она родом, и привез сюда.

— Кто из танцоров, может быть примером для подражания?

— Я всегда классически отвечаю: лучше всего учиться у Игоря Моисеева. Он самый лучший хореограф. А вообще, балльников много. Мне также очень нравится японская школа. Но самая сильная школа – российская.

— Какой из танцевальных проектов на ТВ вам больше нравится?

— Мне очень нравятся «Танцы со звездами», потому что у них всегда интересные постановки. Мы даже с ребятами часто смотрим видео и пытаемся что-то повторить. Участники проекта не просто танцуют, у них каждый номер стилизован. Это всегда какая-то идея, которую можно позаимствовать. Танцы, где есть изюминка, где раскрывается сюжет, ценятся во много раз больше. Два года назад меня даже приглашали в программу «Танцы на ТНТ». Но я отказался. Решил, что вырос уже для таких проектов.

— Что служит источником вдохновения? Как рождаются композиция и рисунок танца?

— Смотрю видео. Подбираю музыку, и она начинает мне подсказывать куда пойти, что сделать, добавить или убрать разворот, нужен ли здесь прыжок… Я бы сказал, что есть лексика словесная и есть лексика танца. Движениями также как и словами мы передаем мысль. Может быть, движение даже красноречивее слов.

— Шоу-группа «Звезды» – это какой по счету ваш коллектив? Что вы можете сказать о его потенциале?

— Тренировать я начал с 14-ти лет. А Шоу-группа «Звезды» — это мой четвертый коллектив. В нем более 140 человек. Репертуар огромный. О творческом потенциале лучше всего расскажут его ученики. Один из первых выпускников Николай Кабукин – призер Российской Федерации по бальным танцам. Сегодня его пытается «купить» Китай. Кристина Гузаирова живет в Новосибирске, и тоже успешно занимается бальными танцами. Никита Семенов учится в Тюмени на хореографическом отделении. Он и Вика Сулимова взяли лауреата в Чехословакии. Меня радует, что они всегда приезжают, помогают, участвуют с нами в конкурсах, поддерживают.

— Что вы требуете от учеников на занятиях? Какую мысль стараетесь до них донести?

— Работоспособность и трудолюбие – это раз. Во-вторых, послушание 100%. И как можно больше творчества.

— Если бы вы не занимались танцами, что бы делали в жизни?

— Я окончил музыкальную школу по классу баяна, художественную школу, школу резьбы по дереву, занимался легкой атлетикой. В любой из этих сфер я мог бы себя проявить.

— Ваша работа связана с большими физическими нагрузками, а как вы предпочитаете отдыхать?

— На работе нам приходится напрягаться, но наша задача – не показывать, что нам тяжело. Поэтому, для отдыха диван очень хорошо помогает. А еще я страстно люблю рыбачить. Мне на рыбалку хоть каждый день. Люблю лес, походы по ягоды по грибы. Я без этого не могу. Эта любовь у меня от отца.

— Что бы вы предпочли между интернетом, телевизором и книгой?

— Конечно, я в интернете. Сейчас такое поколение, что все там. Но хотелось бы больше времени уделять книгам. Я обожаю слушать стихи Есенина. Я даже специально скачиваю аудиокниги с его стихами и могу хоть целый день их слушать. Люблю читать исторические книги, там, где рыцари и драконы… Книга – главный попутчик в поезде, без нее нет смысла отправляться в путь.

— Что из мира искусств, помимо танцев, вас впечатляет?

— Я не зря сказал, что окончил художественную школу. Мне очень нравится живопись Айвазовского. Бывая в Феодосии, я каждый раз прихожу и смотрю на его картины. Часа на полтора, на два могу затеряться среди них. В детстве у меня целый шкаф был забит коллекцией аудиокассет с музыкой 70-80-х годов. Старые композиции лучше, чем то, что производят сейчас.

— Как вы питаетесь, чтобы оставаться стройным и подвижным и в тоже время иметь силы для репетиций? Есть ли у вас кулинарные предпочтения?

— Диеты нет никакой. Я убежден, что человек никогда не потолстеет, если он будет физически заниматься. Я люблю мясо. Без этого никак.

— Какое ваше любимое время года?

— Осень. Мне очень нравится любоваться золотой листвой. А когда светит солнце и добавляет в это золото красных оттенков, то становится ещё красивее. Листьев опавших бывает так много, что хочется в них упасть. Я нахожу в осени какое-то одухотворение.

— Что, по-вашему, является главным условием успеха?

— Взаимопонимание и товарищество. Когда у тебя есть рядом человек, который тебя поддержит, можно горы свернуть.

— Как вы относитесь к благотворительности? Можете назвать себя филантропом?

— Я, наверное, скажу, что каждый человек должен уметь зарабатывать. Я всегда смотрю на тех, кто сидит у нас у моста. Есть среди них один мужичок, он то на скрипке, то на гармошке играет. Я ни разу не прошел, чтобы что-нибудь ему не подать. Потому что любой труд, особенно творческий, должен оплачиваться. А если человек сидит и просто попрошайничает, и по его виду не скажешь, что он беспомощный и больной, то я, скорее всего, пройду мимо. Наш коллектив Шоу-группа «Звезды» часто делает концерты и отдает деньги на благотворительность.

— Что вы можете пожелать танцорам и тем, кто хочет, но боится начать танцевать?

— Ни в коем случае не бояться. Танцами надо заниматься – это раз. Ну, а во-вторых, признаюсь, мне всегда приятно, когда иду по городу и со мой здоровается мой ученик. Это всегда радует. Поэтому, хочется побольше улыбчивых, воспитанных и добрых учеников. Чтобы не забывали, приезжали, мы им всегда рады.

— Вы любите свой город Барабинск?

— Я бы сказал, что я люблю и Куйбышев, и Барабинск. Мне всегда хотелось, чтобы они были объединены. Я какое-то время работал в Куйбышеве. Там у меня осталось много творческих друзей. И если они звонят, и приглашают выступить, то я всегда с удовольствием еду и выступаю.

Какое творческое направление стоит развивать в Барабинске?

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