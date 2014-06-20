Пенсионер может стать опекуном в Барабинске

«Может ли пенсионер стать опекуном?», — с таким вопросом обратились в редакцию читатели «Аспекта» в Барабинске. А именно, пенсионерка хочет взять под опеку свою маму.

В отделе по опеке и попечительству, защите прав детей районной администрации пояснили, что возрастных ограничений в принятии опекунства нет. Важно знать, что взрослого человека, старше 18 лет, под опеку можно взять лишь после признания его недееспособным.

Признать его таковым должен суд. То есть сначала нужно обратиться в эту инстанцию с просьбой признать недееспособным родственника. Если суд примет соответствующее решение и через месяц оно вступит в законную силу, тогда можно идти в отдел опеки.

Но и здесь процедура не быстрая. Будущего опекуна попросят оформить ряд документов. И еще — пройти медицинскую комиссию, чтобы доказать свою физическую возможность ухаживать за родственником.

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