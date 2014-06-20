Пенсионеры начали получать выплату в Барабинске

Начали выплачивать по 5 000 рублей пенсионерам в Барабинском районе. Уже получили единовременную выплату те, кто пользуется банковской картой. Почтовые отделения рассчитают своих клиентов чуть позже. До конца января все пенсионеры получат свои пять тысяч.

Как уточнила начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий УПРФ Татьяна Никитина, в Барабинском районе выплаты получат более 14 тысяч человек. Это и работающие, и неработающие пенсионеры.

Если пенсионер, которому работник почты приносит выплаты на дом, в момент визита почтальона отсутствовал, ему выдадут пять тысяч рублей в следующем месяце вместе с пенсией.

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